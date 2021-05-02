مسلسل موسى الحلقة 20.. ما خطة محمد رمضان للانتقام من سيد رجب؟

ينتظر متابعي مسلسل موسى الحلقة 20 خطة الفنان محمد رمضان للانتقام من محاولي قتلي، وعلى رأسهم الفنان سيد رجب الذي يلعب دور «وهبة»، والذي حرّض أحد صبيانه لإطلاق النار على موسى في القطار خلال توجهه إلى مدينة غزة في فلسطين لإحضار بضاعة للسوق، ولا يرغب وهبة في أن يذاع صيته وينجح في السوق.

مسلسل موسى الحلقة 20 يستعرض انتقام محمد رمضان

ويتابع المشاهدين كذلك ما ستؤول إليه قصة الحب بين موسى و«حلاوتهم» التي تلعب دورها الفنانة سمية الخشاب، خاصة وأنها شقيقة «وهبة» الذي جعل موسى يصارع الموت بعد إصابته بطلق ناري، وعثرت عليه ملقى على سرير المرض بعد أن قدمت رشوة لعيشقة شقيقها حتى تدلها على مكان موسى، بعد شكها في أمر شقيقها أنه وراء اختفاء الفتى الصعيدي وأنه لم يختف من تلقاء نفسه، وظلت وراء إحساسها حتى وصلت إليه.

وينتظر كذلك رد فعل «شهاب باشا» زوج «شفيقة» التي تقوم بدورها الفنانة هبة مجدي، وذلك بعد غضبها لموافقته لعب القمار وعرض منافسه اللعب على الزوجات.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 20

تعرض قناة DMC الحلقة 20 من مسلسل موسى، الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 11:30 مساءً، ويعاد مرة ثانية 11 صباحًا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب.

تردد قناة «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.