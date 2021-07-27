هيئة قناة السويس تستعد لافتتاح أكبر متحف في منطقة القناة وسيناء

تستعد هيئة قناة السويس لافتتاح متحف قناة السويس العالمي والذي يعد أحد متاحف مصر ويضم تاريخ القناة على مدار سنزات طويلة ماضية.

إعادة تأهيل المبنى بالكامل

وعلي مدار ما يقرب من شهرين عملت شركة المقاولون العرب على إعادة ترميم أول مبنى لإدارة هيئة قناة السويس لإقامة المتحف بداخله بعد إعادة تقسيمه بشكل يناسب قاعات العرض.

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يرافقه المهندس محمد عبدالعظيم عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الأشغال والمهندسة سحر زغلول رئيس المتحف العالمي لقناة السويس، وعدد من مسئولي إدارة الأشغال بالهيئة المراحل النهائية من أعمال مشروع المتحف قبيل تسليمه.

رئيس الشركة المنفذة: المتحف على مساحة 5500 متر

وقال المهندس مبارك منصور رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب أنه تم إدارج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

وأضاف أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال انشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمي يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.

ويقام المشروع علي مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح بينها شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

إعادة ترميم الأخشاب للكشف عن اللون الأصلي

وقال «مبارك»، إنه تم العمل علي ترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى للأخشاب ودهانات الحوائط الذى انشىء بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة.

وأشار إلي أنه جاري الانتهاء من الأعمال النهائية للمتحف خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتسليم المتحف والإعلان عن موعد افتتاحه ليصبح إضافة قوية للسياحة في منطقة القناة وسيناء.

المتحف يضم 99 قاعة

وقالت سحر زغلول مدير المتحف، أن المتحف يحكي تاريخ القناة منذ فكرة انشائها لربط البحر الأبيض في الشمال بالبحر الأحمر بالجنوب بدء من قناة سنوسرت الثالث قبل ألفي عام قبل الميلاد.

واضافت أن المتحف يؤكد أن قناة السويس هي فكرة مصرية خالصة منذ آلاف السنين مرورا بالقنوات التي تم إنشائها وحتى إنشاء قناة السويس الجديدة في 2015 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المتحف سيضم قطع أثرية نادرة به 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبى.