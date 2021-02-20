مدير أشغال قناة السويس يكشف لـ «الوطن» تفاصيل متحف القناة

يعد متحف قناة السويس العالمي، أحد المشروعات القومية الكبرى التي يُجرى تنفيذها في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية، والذي سيعيد منطقة القناة إلى مكانتها السياحية مرة أخرى.

«الوطن»، التقت المهندس محمد عبدالعظيم الموافي، مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس للتعرف على آخر مستجدات المتحف.

نبدأ من النهاية.. كم وصلت نسبة التنفيذ في إنشاء المتحف حتى الآن؟

نسبة التنفيذ وصلت إلى 70% تقريباً، وتم الانتهاء من كل الأعمال الصعبة ويتبقى فقط بعض أعمال الدهانات واستكمال التركيبات وهدفنا الأساسي منذ بدء العمل هو إعادة المبنى إلى أول شكل له بعدما تعرض له على مدار السنوات الماضية.

تم إسناد المبني لأكثر من مصلحة وحزب تسبب في خرابه

هل تعرض المبنى للتخريب بعد حادث اقتحامه أثناء ثورة يناير؟

المبنى استخدم كمقر للحزب الوطني قبل الثورة واستخدم قبله كمقر إداري لبعض الجهات الحكومية ومقر للحزب الاشتراكي في فترة أخرى، وهو ما أثر على طبيعته الداخلية وتعديل التصميم الداخلي له، كل هذه العوامل أثرت عليه بشكل كبير.

ماذا تنفذ هيئة قناة السويس في المبنى حالياً ؟

أول شئ تم هو إعادة المبنى إلى أصله في كل شئ سواء كان في إزالة كل الغرف المستحدثة إلى اكتشاف اللون الأصلي للجدران، واكتشفنا أنه تم دهانه بـ 14 لونا على اللون الأصلي، إضافة لترميم الأخشاب كاملة وإعادة اكتشاف اللون الأصلي لإعادته مرة أخرى، وصيانة جميع الأبواب والنوافذ ومقابض الأبواب لاستعادته كمبنى تاريخي.

تاريخ المبنى وأهميته

متي تم تأسيس المبنى وهل شهد أي تطوير على مدار التاريخ؟

المبني تم إنشائه عام 1862، وعلى مدار السنوات تم توسعته واستحداث بعض الأدوار من أعوام 1906 وحتى عام 1946 كانت آخر أعمال الترميم، وهذا آخر ماتوقفنا عنده وأعدنا المبنى لهذه الحقبة التاريخية.

كيف سيتم تقسيم المبنى؟

المبنى كان يضم 99 غرفة، تم ضمها وتقسيمها إلى 22 قاعة كبرى، لتناسب العرض المتحفي، إضافة إلى تخصيص الدور العلوي للمكاتب الإدارية واستخدام البدروم كمعمل للترميم وأيضاً كمخازن.

أهم الاكتشافات خلال الترميم

ماهو أهم اكتشاف خلال الترميم؟

تم اكتشاف شبكة أنفاق ضخمة جداً تصل مدينة الإسماعيلية ببعضها، وتمتد لأماكن تبعد عن المتحف وتم تخصيص جزء منها ليكون ضمن الأماكن المفتوحة للزيارة بالمتحف.

ماهي أهم القاعات داخل المتحف؟

القاعات تم تقسيمها إلى 7 محاور لم تنس أي شئ عن تاريخ القناة فيضم قاعات تحكي الموقع الجغرافي والممر الملاحي الدولي والحفر البدائي والسخرة وعصر الميكنة والتكنولوجيا والافتتاح الأول لقناة السويس والتنمية العمرانية التي سببتها القناة وإنشاء محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ولم ننس الإنسان المصري ودوره الكبير في قناة السويس، إضافة إلى المحور السابع وهو ازدواج القناة ومشروعات التطوير الحالية.

هل هناك قاعات أخرى داخل المتحف؟

هناك قاعة قاعة خاصة بقرار التأميم، بها بعض الوثائق والمقتنيات الخاصة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وستضم بعض التحف النادرة أيضاً.

محتويات المتحف

ماهي أهم المقتنيات داخل القاعات؟

أهم المقتنيات الموجودة هي تمثال ديليسبس ومركب أثري خشبي والعربات الملكية التي تم استخدامها في أول افتتاح لقناة السويس بحضور الملكة أوجيني، وأيضاً المقتنيات التي تم استخدامها في الحفر كالمطارق والمقصات وأسنان أول حفارات وأدوات الحفر القديمة، ومقتنيات أوجيني وديلسبس، وماكيتات خاصة ووثائق خاصة بالقناة والمجري الملاحي.

شاليه ديليسبس ينضم للمتحف

هل تدخل فيلا ديليسبس ضمن المتحف؟

شاليه ديلسبس فقط هو ماتم ضمه للمتحف ويجري حالياً أعمال الترميم به وهو يضم مقتنيات ديليسبس كاملة ومقتنيات زوجته من مكتبه الخاص إلى سريره وأدواته الشخصية وأدوات زوجته وبعض الملابس وكل شئ تم الحفاظ عليه على مدار هذه السنوات.

فندق ملكي في فيلا ديليسبس

كيف ستستغل الهيئة فيلا ديليسبس بعد أعمال المتحف؟

الفيلا تم الاتفاق مع شركة عالمية لتحويلها إلى فندق «ملكي عالمي» يضم حجرات ملكية يعيش الشخص بداخله عصر ديليسبس يستخدم أدوات المائدة الخاصة به في جو ملكي سيتم تصميمه.

هل تم الانتهاء من الاتفاق؟

نحن الآن بصدد إنهاء المقايسات التي سيتم تنفيذها لإرسالها إلى وزارة الآثار للموافقة عليها أولاً ثم البدء في التنسيق مع الشركة وهذا في خلال 10 أيام على الأكثر.

التنسيق بين الآثار وهيئة قناة السويس

كيف تساعد وزارة الآثار هيئة قناة السويس؟

قناة السويس تمتلك بعض المباني التي تسجيلها كأثر على رأسها مبنى متحف قناة السويس، ولذلك فريق الآثار متواجد معنا يومياً على مدار 24 ساعة، يشرف على أعمال الترميم وأعمال الدهانات وإعادة كل شئ لأصله.

ماذا عن مبنى القُبة في بورسعيد؟

مبنى القبة من المبانى ذات القيمة التاريخية الكبيرة لهيئة قناة السويس ونعيد ترميم المبنى لإعادة شكله وإعادة ألوانه الأساسية، والمفاجأة أننا اكتشفنا أن مبنى القبة لونه الحقيقي ليس أبيض، اللون الحقيقي رمادي ونبيتي هادئ والأخشاب مابين الأخضر والزيوتني وفرق الترميم تجري الآن إعادة الألوان الأصلية للمبنى.

تاريخياً هو مبني التحكم ومثل افتتاح القناة في بورسعيد وكانت به إدارة هيئة قناة السويس في بورسعيد، ومازالت الهيئة تستخدمه حتى الآن لمراقبة حركة الملاحة والسفن وبعد الترميم سيعاد تشغيله وإضافة قاعة عرض متحفي لتحكي قصة المبنى.

ديلسيبس من بورسعيد لمتحف الإسماعيلية

كيف تهتم هيئة قناة السويس بتمثال ديليسبس؟

تمثال ديليسبس مكانه الطبيعي هو المتحف، والتمثال الذي يجب تخليده علي مدخل القناة هو تمثال الإنسان المصري لما قام به من إنجاز عظيم دفع ثمنه الدماء، وديليسبس له دور تاريخي لايمكن إغفاله له مميزات وعيوب، وهيئة قناة السويس تضع التمثال في سياقه التاريخي وليس هناك تمجيد في شخصه، لكن لايمكن إغفال دوره.

كيف تساهم جمعية ديليسبس في أعمال تطوير المتحف؟

الحقيقة جمعية أصدقاء ديليسبس من الجمعيات التي لها دور بارز مع هيئة قناة السويس، سواء في مد الهيئة ببعض المقتنيات الهامة أو الإدلاء بآرائها الاستشارية التي ساهمت في الوصول إلى نتائج أفضل على مدار الفترة الماضية.

الجمعية ستمد هيئة قناة السويس بفستان أوجيني التي حضرت به افتتاح قناة السويس وبعض المستندات والوثائق الخاصة بالقناة، والماكيتات الكبيرة، إضافة إلى تكفلهم ببعض أعمال الصيانة للشاليه الخاص بديليسبس، وإرسال ورق الحائط والستائر الخاصة بالشاليه.

تجديد فيلات الهيئة بالتزامن مع إنشاء المتحف

ماذا عن فيلات الهيئة التاريخية؟

الهيئة تنفذ حجم أعمال صيانة ضخمة جداً في محافظات القناة الثلاث إضافة إلى أصول أخرى في محافظات القاهرة والإسكندرية ومطروح، لدينا حوالي 960 فيلا واستراحة على طول خط القناة بمحافظاته الثلاث، تم إدراج بعض المباني كمبانٍ أثرية سجلت في وزارة الآثار، ويتم التعامل معها تعامل الآثار في كل شئ باعتبارها فيلات ذات طابع خاص تعمل هيئة قناة السويس على الحفاظ عليه بشكل مستمر وإجراء الصيانة اللازمة لها بصفة دورية.

كم عام مر على إنشاء هذه الفيلات؟

الفيلات مر على إنشائها أكثر من 150 عاما تقريباً ومازالت تحتفظ بجمالها الداخلي والخارجي، وهذا نجاح كبير ينسب لهيئة قناة السويس وخلال الصيانة الحالية، رفعت هيئة قناة السويس مستوى الصيانة في الفيلات، وتشهد صيانة شاملة داخلياً وخارجياً مع إنشاء أسوار جديدة تتماشى مع الطابع التاريخي وشكل الاستراحات.

ماهي الأعمال التي تتم للفيلات والاستراحات وكم عددها؟

إعادة الترميم للمبني وللخشب والقرميد، وتغيير الأجزاء المتهالكة تماماً وغير الصالحة للترميم عبر خطة منظمة تم وضعها لتحديد ضوابط عمليات الترميم والصيانة، وتنتشر الفيلات بنفس أشكالها تقريباً في محافظات القناة الثلاث، وتمتلك الهيئة مايقرب من 960 فيلا واستراحة موزعة بواقع 370 بالإسماعيلية، و115 بمدينة بورسعيد، و365 بمدينة بورفؤاد، و115 بمدينة السويس.