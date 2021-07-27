مسؤولو الإسكان يتفقدون تنسيق موقع عمارات «سكن لكل المصريين»

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمواقع مشروع «سكن لكل المصريين - محدودي الدخل» بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز والشركات المنفذة للأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة الأعمال في المشروعات القومية عقب إجازة عيد الأضحى.

وتفقد مسؤولو الإسكان خلال جولتهم، أعمال الطرق وتنسيق الموقع لعمارات سكن لكل المصريين - الإعلان العاشر، حيث جرى التنبيه على الشركات المنفذة بالالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ وأعمال التنسيق.

كما شدد مسؤولو الوزارة، على إزالة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المواطنين لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، كما طالبوا جميع الشركات بتكثيف وانتظام العمالة عقب إجازة عيد الأضحى لسرعة الانتهاء من المشروع.

وتشهد مدينة حدائق العاصمة حاليا، تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة)، و2520 وحدة سكنية بمساحة 70 م2 (وتتكون من غرفتين وصالة)، بمشروع «سكن لكل المصريين» بمحور منخفضي الدخل - الإعلان العاشر، بنسبة تنفيذ 90%، وجار تنفيذ 32088 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمحور منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية.

وجرى التخطيط لتنفيذ 47 مشروعا خدميا بمدينة حدائق العاصمة، وجار تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسي – 7 حضانات – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقا تجارية صغيرة – مركزي شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمي)، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للخدمات المختلفة.