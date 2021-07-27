المالية: تخريد 3300 سيارة ملاكي وتاكسي ضمن مبادرة الإحلال حتى الآن

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، إن عدد طلبات الإحلال بالنسبة للسيارات الملاكى والتاكسى التي استوفت الشروط المقررة وبياناتها صحيحة، بلغت حوالى 44100 طلب إحلال وتخريد 3300 سيارة قديمة.

وأكد «عوض» لـ «الوطن»، أن عدد السيارات التي تم تخريدها حتى الان بلغ 3300 سيارة قديمة، منها 3235 ملاكى، و65 تاكسى، لافتاً إلى أن المبادرة تلقت 140 طلبا لإحلال السيارات الميكروباص حتى الآن منذ انطلاقها في بداية يوليو الحالي، بعد تقديم حافز أخضر قدره 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وأكد أنه في إطار التكيفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين فى المبادرة، فإن إدارة المبادرة تسعى دائما إلى إيجاد أفضل التحديثات على موقع المبادرة الإلكترونى بغرض تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى لدى البنوك من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تتعلق بمحل العمل، ومكان السكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى،؛ بما يقلل من الفترة اللازمة لحصول المواطن على الموافقة النهائية لعمل قرض تمويل ثمن السيارة.

وأضاف «عوض»، أن المبادرة تسعى أيضاً لتقليص حالات الرفض بسبب عدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوجد فريق دعم فنى متكامل للرد على الاستفسارات على مدار اليوم، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل «فيس بوك»، وكذا توفير فريق للمساعدة اللحظية من خلال الخط الساخن 15707.

وأشار إلى أن أن هناك تزايدًا مستمرا فى أعداد الطلبات على الموقع الإلكترونى، بالتزامن مع زيادة معدلات تسليم السيارات الجديدة للمواطنين، إذ تم تسليم 400 سيارة جديدة فى شهر أبريل الماضى، زادت إلى 600 سيارة أخرى تم تسليمها فى شهر مايو ومع نهاية شهر يونيو استلم المواطنون 1340 سيارة جديدة.

وتابع «عوض»، أنه تم تسليم 560 سيارة جديدة لأصحابها ليصبح إجمالى السيارات الجديدة المسلمة للمواطنين حوالى 2900 سيارة، حيث قامت وزارة المالية بسداد حافز أخضر بلغ 57 مليون جنيه.