لو هتدفع كاش أو تقسيط.. خطوات الاشتراك بمبادرة إحلال سيارات الميكروباص

تواصل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة، تعمل بالطاقة النظيفة المصاحبة للبيئة، تلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى، عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، وذلك في محافظات: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، والبحر الأحمر).

وترصد السطور التالية، خطوات الاشتراك على موقع المبادرة، والأوراق المطلوبة، حال اختيار نظام التقسيط أو الكاش.

خطوات الاشتراك في مبادرة إحلال الميكروباص

- الدخول على موقع المبادرة من هنــــــــــــا.

- الضغط على زر الاشتراك في المبادرة ثم ابدأ تسجيل بياناتك.

- عند إدخال رقم الموبايل يتم إرسال كود تفعيل في رسالة على الرقم الذي أدخلته، اكتبه ثم استكمل تسجيل البيانات.

- إدخال بيانات المركبة من واقع رخصة السيارة، ويراعى أن تكون جميع البيانات صحيحة لضمان نجاح التسجيل.

- اختر السيارة الجديدة المناسبة لك من خلال الضغط على تفاصيل كل سيارة على حدة.

- بعد إتمام عملية الاختيار انتقل إلى طريقة الدفع، وحال اختيار نظام التقسيط يتم اختيار مدة القسط بين 7 أو 10 سنوات، ثم اختر بنكا من البنوك المشاركة في المبادرة، والفرع المناسب، ثم اضغط على «التالي».

- بعد ذلك تأتي خطوة رفع المستندات الخاصة بك وهي: صورة بطاقة الرقم القومي، وثيقة إثبات محل الإقامة «إيصال كهرباء، غاز، مياه، فاتورة تليفون أرضي»، صورة من الرخصة السارية، إقرار الدخل.

- تظهر لك رسالة تم تسجيل الطلب بنجاح، كما يظهر أمامك رقم الطلب الذي يمكنك من خلاله متابعة حالة طلبك.

- وفي حالة اختيار نظام الدفع كاش، يتم مراجعة تفاصيل السيارة مرة أخرى، ثم الضغط على «التالي»، بعدها ارفع المستندات وهي عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي من الأمام والخلف، ثم اضغط على «إضافة مستند إضافي» ثم صورة الرخصة من الأمام والخلف.