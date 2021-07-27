قيس سعيد يؤكد لـ واشنطن حرص تونس على الديمقراطية

ذكرت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحث مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الأوضاع في تونس داعيا إياه إلى الالتزام بالديمقراطية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن الولايات المتحدة على اتصال بمسؤولي الحكومة التونسية للتأكيد على أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد ينبغي أن يستند إلى دستورها.

وتابع برايس، في بيان، أن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن حث الرئيس التونسي قيس بن سعيد على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك في اتصال هاتفي، أجراه مساء أمس.

وأضاف برايس أن بلينكن حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن المحادثة الهاتفية التي جرت، مساء أمس جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنطوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكّد خلالها الرئيس التونسي حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، حيث أشار إلى أن الإجراءات التي جرى اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي، وبدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس بقصر قرطاج، جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشير العبيدي، كاتب عام الرابطة، ومحمد ياسين الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأكد الرئيس التونسي خلال هذا اللقاء تمسكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي في تونس.