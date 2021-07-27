الميت صحي حد يحل الكفن.. حقيقة قصة العائد إلى الحياة بالبحيرة

لم تلبث حالة الفرح التي عاشها أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة طويلا، بعدما شعروا بتحرك جثة «أحمد الأشرم»، داخل نعشه أمام مقابر مدينة إدكو، وعاد الحزن مرة أخرى ليلقي بظلاله على أهالي المدينة الهادئة، حينما أخبرهم الأطباء أن «الأشرم»، متوفي ولا صحة لعودته للحياة مرة أخرى، وتسببت الواقعة في سرد القصص والروايات غير الحقيقية، وسرعان ما تداول رواد السوشيال ميديا قصة المتوفي العائد للحياة مرة أخرى، دون التبين أو الاستفسار عن تفاصيل الواقعة.

جثة تتحرك داخل النعش قبل الدفن

أهالي إدكو يروون القصة الحقيقية للمتوفي العائد إلى الحياة، حيث يقول عادل بكر، أحد جيران «الأشرم» بلغنا خبر وفاة أحمد بلبل الأشرم، من سكان مدينة إدكو، وبحسب المتبع في مثل هذه الحالات، خرج الجيران والأصدقاء يتبعون جنازة المتوفى، بعدما قرر أهله دفنه عقب صلاة العشاء أمس الأثنين، وأثناء أداء صلاة الجنازة أمام مقابر المدينة، شعر المشيعيون بالنعش يتحرك، وما أن رفعوا غطاء النعش، إلا ووجدوا قدم المتوفى تتحرك، بحسب رواية من كان بجوار المحمل.

سيارة إسعاف تعود بالمتوفى للمستشفى

استدعى الأهالي سيارة إسعاف سريعا، وعادوا بالجثة المتحركة إلى مستشفى إدكو المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وفي قسم الاستقبال أخبرهم الأطباء أنه ميت ولا نبض وضغط له، وحدثت حالة من التخبط بين أهل المتوفى حول دفنه مرة أخرى، فبعضهم طلب الانتظار حتى الصباح، لعله يكون في غيبوبة سكر ويفيق مرة أخرى، ومنهم من أكد أن إكرام الميت دفنه ولا داعي للانتظار، بعد تأكيد طاقم طبي كامل أنه قد توفى بالفعل، وهو ما كان بالفعل، حيث تم دفنه عقب عودتهم للمقابر مرة أخرى.

قصص وروايات غير حقيقية

عقب عملية الدفن، وبعد تداول فيديو وصور للحظات شك الأهالي في أن المتوفى قد عاد للحياة مرة أخرى، انتشرت قصص وروايات عن «الأشرم»، منهم من كتب أنه عاد للحياة مرة أخرى، وبعدما شاهد نفسه في الكفن توفى من المفاجأة، ومنهم من قال إنه تعرض لغيبوبة سكر وعاد مرة أخرى لوعيه، وآخرين قالوا أن المتوفى أظهر كرامة ولابد من تشييد ضريح له، إلا أن الأمر الواقع وما جرى غير ذلك تماما.

خداع بصري وتهيؤات المشيعيين

وقال مصدر طبي بمستشفى إدكو المركزي ل«الوطن»، إن تصريح الدفن جرى استخراجه عقب توقيع الكشف الطبي على المتوفى من قبل مفتشي الصحة، ولا يوجد خطأ في ذلك خاصة أن الإطباء يحرصون على توقيع الكشف بتفاصيل محددة، تحسبا لوجود أي شبهة جنائية في حالات الوفيات التي نُبلغ بها، وأشار المصدر إلى أن أهل المتوفى عادوا بجثته مرة أخرى، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل طاقم كامل بمستشفى إدكو، وتبين أنه فى ميت منذ فترة، وأن ما حدث مجرد أوهام و تهيؤات سيطرت على عدد من أفراد أسرة المتوفى.