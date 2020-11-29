"صحة المنوفية" عن العائد للحياة: لم يصب بكورونا.. وحالته حرجة

نفى الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، ما تردد حول إعلان إحدى المستشفيات الخاصة عن وفاة مريض وتغسيله وتكفينه ثم عودته للحياه مرة أخرى، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمريض حرجة، وتم نقله إلى مستشفى المخ والأعصاب لوضعه تحت رعاية كاملة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المريض لم يكن مصابًا بفيروس كورونا، وإنما شعر بالاعياء أول أمس، ووُضع على جهاز تنفس صناعي داخل المستشفى لخطورة حالتة الصحية.

وشهدت إحدى المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمس السبت، الإعلان داخليًا عن وفاة رجل يدعي "و.ج" جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر توقف عضلة القلب نتيجة الإصابة بالتهاب رئوي حاد .

وأكد مصدر طبي، أن المريض وصل مستشفي المخ والأعصاب أمس، في حالة خطيرة جدًا ويتم التعامل معه مع طاقم طبي كامل، موضحًا أن المريض يعاني من نزيف بالمخ وكان في غيبوبة كاملة.

وفور الإعلان عن الوفاة، تواصل الأطباء بالمستشفى مع هيئة الإسعاف بالمنوفية، وطلبوا تواجد إسعاف لنقل المتوفى إلى قريته لإجراء مراسم الدفن، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وبالفعل توجه إسعاف مجهز لنقل الحالة، ولكن المسعف فوجئ بإبلاغة بعد نقل الجثمان في سيارة الإسعاف بمفاجأة كبيرة.

ولم تكن المفاجأة كما توقع المسعف في عدم نقل المتوفى، وإنما عودة المتوفى للحياة مجددًا بعد إجراء عملية إنعاش قلبي له عقب عرضه على طبيب شعر أن المريض يمكن أن يكون حيًا، وبالفعل هذا ما حدث، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول آليات تشخيص الوفاة ومدى الدقة في الإعلان عنها.