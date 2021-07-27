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النواب يوافق على إنشاء مركز للاتصال البحري لتأمين حركة مراكب الصيد

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محمد يوسف
11:57 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
عاجل البرلمان يوافق على انشاء مركز للاتصال البحري

عاجل البرلمان يوافق على انشاء مركز للاتصال البحري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد جدل كبير بشأن استقلالية الجهاز.

وأصبح نص المادة (62) بعد التعديل: ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.

مادة (63)

يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة. وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.

مادة (64)

لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص، أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.

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