مجلس النواب ينتهي من كشف حساب الحكومة اليوم

ينتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته البرلمانية اليوم الاثنين، من الاستماع لبيانات وزراء حكومة مصطفى مدبولي، حول خطة «مصر تنطلق» التي قدمتها الحكومة أمام البرلمان في الفصل التشريعى الأول.

وتقدم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيانًا كاملًا حول ما تم تنفيذه من برنامج «مصر تنطلق 2018-2020»، فيما تواصل اللجان البرلمانية مناقشة البيانات التي أدلى بها الوزراء كل على حده لإعداد تقرير حولها يعرض على المجلس عقب الانتهاء منه.

يشار إلى أن الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، يشهد حالة من الاهتمام والمتابعة للأداء الرقابي للحكومة، وذلك للوقوف على جوانب القصور، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير المناخ الآمن وتلبية احتياجات المواطنين.

اجتماع أسبوعي لمتابعة تحديث «رؤية مصر 2030»

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ قد اجتمعت منذ أيام مع لجنة خبراء تحديث «رؤية مصر 2030»، والتي تضم في عضويتها عددًا من الخبراء والمتخصصين.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمجهودات الوزارة في عملية تحديث رؤية «مصر 2030»، والتي تتضمن التعامل مع المستجدات المحلية والدولية ومرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، كما تتضمن التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، وكذلك قضية التعافي الأخضر، بالإضافة إلى التغيرات المهمة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مؤكدة على أهمية التناسق والتكامل بين الاستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية المختلفة وأن رؤية مصر 2030 هي ملف حيوي جامع وشامل للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت «السعيد» إلى أن النسخة الأولى من رؤية «مصر 2030» وضعت في عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ حدث العديد من التغيرات الجديدة على الصعيدين الدولي والمحلي، لذلك لا يمكن ترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع هذه التغيرات.

ولفت إلى أن هناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة، على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.

ويشار إلى أن لجنة الخبراء تعقد اجتماعًا أسبوعيا لدراسة أفكار تحديث رؤية «مصر 2030»، لمتابعة تحرير النسخة النهائية للرؤية المُحدثة.