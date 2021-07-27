مصرع مدرسة اثناء توجهها للجنة مراقبة بالثانوية العامه في شبرا

لقيت مدرسة مصرعها صباح اليوم أثناء ذهابها الى امتحانات الثانوية العامة فى مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، أثر تعرضها لحادث تصادم على الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى وتم نقلها إلى مستشفى قليوب العام وتوفيت فور وصولها المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بمناظرة الجثة والتصريح بدفنها عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة «سهير محمد إبراهيم»، مدرسة بمدرسة السيدة خديجة بالقناطر ومن قرية البرداعة ومنتدبة للمراقبة في الثانوية العامه في شبرا الخيمة.

وبالفحص تبين ان المتوفاة كانت فى طريقها للمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة باحدى لجان مدينة شبرا الخيمة وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام وتحرر محضرا بالواقعة وصرحت النيابة بالتصريح بالدفن.

من جانبه وجه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم خالص التعازي لأسرة المدرسة ضحية الحادث مؤكدا أن إصدر تعليمات فورية بتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة والدعم واللازمة لأسرتها وذويها وسرعة إنهاء إجراءات دفن الجثمان وتسليمه لأسرتها بعد إستصدار قرار النيابة بالتصريح بالدفن مؤكدا أن الحادث وقع صباح اليوم خلال عبور الفقيدة الطريق بمنطقة نزلة أم بيومي حيث صدمتها سيارة مسرعة وهي في طريقها للمدرسة للمراقبة في امتحانات الثانوية العامه موجها خالص التعازي لذويها وزملائها وأسرتها.