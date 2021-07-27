حكم بيع المقبرة وتوزيع أموالها على الورثة.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول مدى جواز أو حكم بيع المقبرة وتوزيع أموالها على الورثة، ونص السؤال الذي أرسله أحد الأشخاص إلى دار الإفتاء على الآتي: أخوالي قرروا يبيعوا مقبرة جد أمي بسبب قدمها وجود شروخ فيها هل لنا حق فيهامع العلم أن أمي متوفاه؟

حكم بيع المقبرة

وبخصوص حكم بيع المقبرة وتوزيع أموالها على الورثة أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدا أن المقبرة في الأصل أنها لا تورث فهي وقف على الموتى.

وتابع مستشار المفتي، في إجابته على سؤال حكم بيع المقبرة وتوزيع أموالها على الورثة، قائلا: «كيف تابع المقبرة لا أدري؟ المقبرة وقف على من مات فيها فلا تباع، إنما مقبرة لم يدفن بها أحد وجديدة هذه لم تعد مقبرة ولم توقف على أحد فهذه تكون ملك الجد، لو باسمه تكون تبع التركة لانها بيع وشراء طالما لم يدفن فيها أحد».

وأكمل عاشور: فإن دفن فيها أحد فهي وقف على الموتى وعلى من دفن فيها وبالتالي يجب تحديد الحالة.

صلة الرحم

وشدد عاشور في رده على سؤال آخر حول صلة الرحم على ضرورة انتظار المقابل من الله عز وجل وليس أجر البشر، وبالتالي فالمؤمن يمتثل لأمر الله، وأن الواصل يصل رحمه حتى وان قطعه الناس.

ونفى مستشار مفتي الجمهورية ما يتردد من أن التكبر على أهل الكبر صدقة، مؤكدا أنه لا يمكن مقابلة المعصية بمعصية، وأنه لو وصل المسلم رحمه وقوبل هذا التصرف بجحود أو تكبر فهذا يرد على الطرف الآخر وأن على المسلم طلب الأجر والثواب من الله لا من الناس.