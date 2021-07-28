حظك اليوم الأربعاء 28-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع عدد كبير من المواطنين توقعات الفلك اليومية عن البرج التابع لهم وما يحمله لهم برجهم من رسائل يومية، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم برج الحمل 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب ويجعلك ذلك مؤثرا ومقنعا جدا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها أبريل.

حظك اليوم برج الثور 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم واعمل في صمت واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الثور 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك، وأن تتوارى عن الأنظار ولا تتكلم عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشاريع واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع وقد تقوم بتنمية أعمال.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، تعدك الأفلاك بانطلاقة اجتماعية واحتفال مع الأحباب والأصدقاء واليوم ممتاز للتمييز بين الأعداء والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر لثلاثة أيام حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم برج السرطان 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يدفعك ذلك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ ويجعلك ذلك ملهما، وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.

حظك اليوم برج الأسد 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يجعلانك مؤثرا بشدة.. تُعلّم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج العذراء 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية وتتمتع بطاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 28-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات، وانتبه أيضا لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك على تنظيم وقتك وجهودك وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم برج العقرب 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم يمنحك سحرا وجاذبية ويدفعك للاهتمام بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 28-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك إصرارا وحماسا، وتعدك الكواكب بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج القوس 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الجدي 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم برج الدلو 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المال والفرص متاحة اليوم لتحقيق نجاحات أو مكاسب بشرط أن تضاعف تركيزك وتدرس خطواتك.

حظك اليوم برج الحوت 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تحافظ على علاقتك بمن تحب، وتجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.