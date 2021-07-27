حظك اليوم الثلاثاء 27-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنّها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 27-7-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا، ولا تعلن عن خططك، وتجنب الأضواء.

حظك اليوم برج الحمل 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل.. ينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 27-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك رؤساء أو زملاء مخلصون.

حظك اليوم برج الثور 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات حلوة وصداقات ولقاءات مفيدة تنجح في توطيدها.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-7-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تكون يقظا في خطواتك، وكن موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس تدفعك للتمرد.. حاول أن تحسن التصرف واجتهد أن تتواصل بشكل جيد.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 27-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية.. تعمل بإخلاص وتلتقط الفرص وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج السرطان 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتُقبل على الآخرين بحماس كبير.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 27-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للبيع والشراء، وتخطط جيدا لمشروعات مستقبلية.

حظك اليوم برج الأسد 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتقترب بذكاء ممن تحب.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 27-7-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وتحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية والمالية.

حظك اليوم برج العذراء 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 27-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يقترن مع نبتون في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وتنظم جهودك وتوظفها في اتجاهسليم.

حظك اليوم برج الميزان 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. الشمس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمدانك بالطاقة العاطفية وتبدو أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 27-7-2021 على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم برج العقرب 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 27-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.

حظك اليوم برج القوس 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به، وأن تنسى آلام الأمس.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 27-7-2021 على الصعيد المهني

تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب، فقط اهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 27-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني.. ادرس أفكارك وقراراتك بعناية واحرص على الدقة.

حظك اليوم برج الدلو 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تتأنى في أقوالك وأن تحافظ على اللباقة.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 27-7-2021 على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم يمنحك يقظة وحضورا أخاذا، ويعدك بوقت رائع للإنجاز.

حظك اليوم برج الحوت 27-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع نبتون في برجك ويدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.