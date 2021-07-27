مدبولي يصدر قرارا بميكنة الهيئات الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1736 لسنة 2021، حيث ينص على أن تلتزم جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وفقا للبرنامج الزمني الذي يعتمده وزير المالية، ويستمر العمل بالنظام الدفتري القائم حاليا، إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) إلى حين استكمال المنظومة.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم وجاء نص القرار كالتالي: