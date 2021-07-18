رئيس الوزراء يستجيب لشكوى سيدة تضررت من مخالفة بناء خلال جولته بالعلمين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، بالاستجابة لمطلب إحدى السيدات من ملاك مارينا، اشتكت من تضررها لوجود مخالفات بناء في محيط سكنها، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة هذه المخالفة، ومشيرا إلى أنه لا أحد فوق القانون وأن الدولة تعمل على إزالة جميع مخالفات البناء بجميع محافظات الجمهورية.

مدبولي يتفقد مدينة العلمين الجديدة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد اليوم، مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان مساعد وزير الإسكان، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن «العلمين الجديدة» منطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية، وجاذبة لمجالات العمل والسياحة والحياة، والدولة حريصة على الاستفادة من كافة الإمكانات التي تتوافر على أرض الوطن، لافتًا إلى أن التصور الذي يجري تنفيذه في هذه المدينة يجعلها مدينة للمستقبل مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد تشييد مشروعات كبرى لم تعهدها مصر من قبل بما يعكس صورة مصر الحضارية.

رئيس جهاز المدينة: انتهاء تشطيب 14 طابقا وجاري العمل في واجهات 27 آخرين

وكان مدبولي استهل جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد عدد من المشروعات ذات الغرض السكني والسياحي التي يتم تشييدها، حيث زار عددًا من الأبراج التي شيدت بالفعل، ويجري استكمال تنفيذها بالمنطقة الشاطئية المعروفة بأبراج مارينا العلمين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن هذه المنطقة المميزة تشهد تنفيذ 18 برجاً سكنيا، يصل طولها إلى 44 طابقا، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لعدد 15 برجا سكنيا في إطار هذا المشروع العملاق، كما يتم استكمال تنفيذ ثلاثة أبراج سكنية حاليا، مع أعمال التشطيبات، وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج المنفذة، مضيفا أنه تم البدء في أعمال الأساسات لسبعة أبراج أخرى بهذه المنطقة.

وكان المهندس وائل سمير رئيس جهاز المدينة، أكد الانتهاء من تشطيب 14 طابقا، وأنه جار العمل في واجهات 27 طابقا.

مدبولي يشدد على ضرورة إزالة المخالفات بجميع محافظات الجمهورية

والتقط مدبولي صورة تذكارية مع العمال القائمين على تنفيذ التشييد والتشطيب، ووجه بضغط معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحضاري، كما كلف بضرورة سرعة الانتهاء من تخطيط الشوارع في المنطقة المحيطة بالأبراج وتشجيرها بشكل مكثف لإظهار ملامح هذه المنطقة الرائعة، وما يجري تشييده من مبانٍ مبهرة، ويساهم في إضافة مظهر جمالي فريد، وكذا إتمام كافة مكونات المنطقة الترفيهية والممشى السياحي المواجه للأبراج الشاطئية .

وكانت سعاد محمد الصالح، صاحبة الشكوى توجهت لجهاز القري السياحية، للحصول على حقها ولكن دون جدوى، ما اضطرها إلى اللجوء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعمل على نظر شكواها.