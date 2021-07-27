انتشال جثة عامل غرق في ترعة بالقليوبية

انتشلت قوات الانقاذ النهري، جثة طافية بمياه ترعة فى شبين القناطر وتم نقلها لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بإنتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بالعثور على جثة عامل يدعى «محمد أع» 27 سنة طافية بمياه ترعة شبين القناطر.

انتقلت قوات الإنقاذ وتم إنتشال الجثة ولم يتم العثور على أى إصابات بها ويرتدى ملابسه وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضرا بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك

في وقت سابق، لقي طالب بالصف الثانوى مصرعه غرقا فى الرياح المنوفى بالقناطر الخيرية وانتقلت على الفور قوات الانقاذ وتم انتشال الجثة ونقلها الى مسشتفى القناطر الخيرية العام وتبين انه يدعى «محمد.ع»، طالب بالصف الثانى الثانوى ولا توجد به اى إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.