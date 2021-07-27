مصر الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح التشيكي 2021

نشر موقع Prague Morning التشيكي، تقريرا أورد فيه أنّ مصر احتلت المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكي لصيف 2021، وذلك نقلا عن التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل 5 وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء إجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع.

وأشار موقع Prague Morning التشيكي، إلى أنّ مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب.

وفي سياق متصل، اختار موقع «تريب أدفايزر»، الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم، مدينة القاهرة والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما اختار زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والرحلات النيلية بالقاهرة، من أفضل التجارب المميزة وغير العادية على مستوى العالم، وذلك طبقا للقوائم التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين .

ويتم اختيار القوائم طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها، إضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لـ«تريب أدفايزر».