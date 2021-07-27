في 10 خطوات.. تنسيق الثانوية العامة 2022

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية، عن تنسيق الثانوية العامة 2022، والذي بدأ يوم الخميس 15 يوليو ويستمر لمدة شهر، وحددت وزارة التربية والتعليم هذا الرابط للتقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أولياء الأمور يستطيعون الدخول من على هذا الرابط، للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2022، والالتحاق بالصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أن التقديم وفقا للحد الأدنى للتنسيق الذي أعلنته مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات، موضحة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ميكنة جميع الخدمات التعليمية، وتسهيلاً على الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي، وذلك من خلال رابط التنسيق بموقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات التسجيل لتنسيق الثانوية العامة 2022

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد فتح الرابط يبدأ الطالب في تدوين بياناته واختيار المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها، لافتة إلى أن الإدارات التعليمية ستعلن موعد استلام المدارس لملفات التقديم.

وترصد «الوطن» في 10 نقاط، خطوات التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2022:

1- الدخول على رابط التقديم من خلال هذا الرابط.

2- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

3- الضغط على تسجيل الدخول.

4- كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

5- الضغط على زر الدخول إلى التنسيق.

6- يضغط الطالب على زر المزيد لإظهار جميع المعلومات عن الثانوية العامة.

7- خريطة التنسيق والتي تشمل الحد الأدنى لكل مدرسة.

8- يضغط الطالب على زر إملاء الرغبات.

9- الدخول إلى صفحة تقديم الرغبات والتي تشمل نوع التعليم طبقا لما هو متاح للطالب بحسب درجة الطالب.

10- الضغط على زر مراجعة الرغبات، والدخول على صفحة مراجعة الرغبات ويمكن إجراء أي تعديل قبل الحفظ.