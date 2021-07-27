الصحة العالمية: التبغ «وباء» يجب التصدي له بكل السبل المتاحة

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة ترى أن «التبغ» أشبه بالوباء، لأنه يهدد صحة المواطنين بشكل كبير، وبالتالي يجب التصدي له بكل السبل المتاحة لإنقاذ حياة المواطنين، جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، بمناسبة إطلاق تقرير رصد مشاهد التدخين في الدراما المصرية خلال شهر رمضان 2021، بحضور ممثلي المنظمة والنقاد وصناع الدراما وأساتذة الأمراض الصدرية والصحة العامة وخبراء الاعلام.

وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تعتبر مصر من الدول الرائدة في الاستثمار في صحة الإنسان، من خلال المبادرات الصحية المتعددة التي تطلقها الدولة مثل مبادرة «100 مليون صحة»، مشيرة إلى أن المنظمة تأمل أن تتضمن تلك المبادرة جهودا لمكافحة التدخين والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية، أصدرت خلال جائحة كورونا، قرارا بمنع تداول الشيشة، ونأمل استمرار قرار الحكومة في هذا الشأن، وذلك لتعزيز الصحة العامة والمساهمة في مكافحة التدخين، معربة عن قلقها من عودة انتشار الشيشة في مصر بشكل كبير خاصة بين الفتيات.

ونوهت ممثل منظمة الصحة العالمية، بارتفاع وتيرة التسويق للسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا النوع من المنتجات موجه بالأساس للشباب والأطفال، وهذا مؤشر خطير لأن الأطفال عماد المستقبل ويهدد صحتهم بشكل كبير، مشيرة أيضا إلى أن شركات التبغ تستعين بأفضل وسائل التواصل الجماهيري للوصول إلى الشباب والنساء، وتخوض الشركات ما يشبه «حربا ناعمة» بهدف وصول التبغ إلى تلك الفئات، وبالتالي يجب على الحكومات تفعيل قوانين مكافحة التبغ، وفقا لمنظور جديد، والإبداع في مكافحة التدخين لمجابهة ما تقوم به تلك الشركات.

من جانبه قال الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن التدخين في الأعمال الدرامية يُعد ترويجا صريحا ومباشرا لمنتجات التبغ، مما يعتبر مخالفا للقانون والاتفاقات الدولية التي تعهدت بها مصر، مشيرا إلى أن أغلب مشاهد التدخين لم تهتم بتوضيح أضراره، بل أظهرته بشكل جذاب وعرضت أشكاله المختلفة، حتى منتجات التبغ الحديثة مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر: «إذا كنا نشيد بالمسلسلات التي خلت تماما من مشاهد التدخين، والمسلسلات التي تناولت رسائل إيجابية لمكافحة التدخين، فإننا نرجو أن يكون هذا هو الطابع العام في كل الأعمال الدرامية».