المفوضية الأوروبية: ندعم الصحة العالمية في استكمال التحقيق حول أصل «كورونا»

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، دعم مؤسسات ودول الاتحاد لمنظمة الصحة العالمية وسعيها لتنظيم بعثة تحقيق ميدانية ثانية في الصين، للتحري عن أصل فيروس كورونا المستجد ومعرفة طريقة انتقال العدوى للبشر.

وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، جاء هذا الموقف تعليقا على رفض الصين استقبال أي بعثة صحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وكذلك على وصف بكين لتصرف الهيئة الأممية بـ«الغرور».

وأشار المتحدث باسم المفوضية ستفان دوكيرزماكير، إلى أن الوصول إلى نتائج واضحة وتتمتع بالمصداقية حول أصل الفيروس يحتاج إلى نقاش مفتوح وشفاف بين مختلف العلماء والخبراء بدون أي أحكام أو أفكار مسبقة، قائلًا: «نشجع منظمة الصحة العالمية على تعزيز التزام العلماء بالعمل ونأمل أن يسهم الجميع في تنظيم بعثة ميدانية جديدة للتحقيق».