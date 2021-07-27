هيئة الاستثمار تناقش تعديلات لائحة قانون الجمارك مع المستثمرين

عقد المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة بمدينة نصر، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبعض رؤساء المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وتفعيل التواصل مع مجتمع الأعمال ذات الصلة بالعمل الجمركي وحل التحديات المتعلقة به، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة الاستثمار.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، إن الهدف من اللقاء هو مناقشة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، ومواصلة التنسيق مع مصلحة الجمارك لوضع حلول لها، فضلاً عن استعراض أهم التعديلات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك التي من شأنها تحفيز الاستثمار، مشيراً إلى حرص الهيئة على زيادة إنتاجية الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.

وأوضح «عبدالوهاب»، أن هيئة الاستثمار تعمل مع مختلف الجهات المعنية لتيسير مناخ الاستثمار، مؤكداً حرص رئيس مصلحة الجمارك، على حل العديد من الموضوعات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية على المستثمرين، منوهًا إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية بالدوائر الجمركية في المناطق الحرة.

من جانبه، أكد الشحات الغتوري، على تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسيطها وميكنتها، وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة، والحرص على توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية وتفعيل النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات.