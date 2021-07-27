مباحث الدقهلية تحقق في واقعة اختفاء عريس شربين ليلة الدخلة

تكثف مباحث الدقهلية، تحت إشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، جهودها لكشف غموض اختفاء عريس شربين قبل زفافه ب24 ساعة، وشكلت إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، فريقا من مباحث يضم ضباط من إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، ووحدة مباحث مركز شربين، وبدأت القوات فى تتبع خط سيره، وتتبع جغرافي لهاتفه المحمول، وفحص علاقاته وأصدقائه وآخر مشاهدات له للوصول إلى خيوط تقود فريق البحث إلى أي خيوط للوقوف على ملابسات الواقعة.

بلاغ باختفاء عريس شربين قبل زفافه

مساء أمس، تلقى مركز شرطة شربين بالدقهلية، بلاغا يفيد باختفاء عريس يدعى «وليد» 32 سنة، حاصل على مؤهل دبلوم، وقال خال العريس المفقود فى محضر الشرطة، أنه تغيب قبل عرسه بيومين حيث أخبر الأهل والأقارب قبل حفل حنته بيوم، أنه سيتوجه لأداء صلاة المغرب وسيعود سريعا لاستكمال التحضيرات، وأنهم انتظروه كثيرا حتى أذان الفجر ولم يعد، وأنه غير معتاد على التأخر خارج المنزل، كما أنه لا توجد خصومة بينه وبين أي أحد من العائلة أو المحيطين.

كما ذكر أن العريس خطب عروسه منذ قرابة عام وأنهم قد سألوا عنه فى جميع الأماكن، حتى لدى عروسته وأنهم تفاجئوا أن العروس وأهلها يسألون عنه أيضا، حتى أنهم سألوا عنه مقاولا فى محافظة القاهرة كان يعمل لديه وأخبرهم أنه لم يره، وأنه لم يهرب لأنه كان منتظرا فرحه على عروسه بفارغ الصبر، وكان فرحا للغاية خلال الأيام الماضية، وأن أهل البلد كاملة يبحثون عنه، وذكر أيضا أن «وليد» نجل شقيقته مستقيم بحياته وليس لديه أصدقاء سوء وأنه طيلة حياته من المنزل للمسجد لأداء الصلاة، كما أنهم لا يشكون بأي أحد من المحيطين أو المعارف يمكن أن يقوم باختطافه أو إخفائه، حيث طلبوا إيقاف إجراءات الزواج لحين العثور عليه.