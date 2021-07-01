أخبار الحوادث اليوم.. فتاة البوركيني وقاتل شقيقه والمدرس المتحرش

اهتم قراء أخبار الحوادث اليوم الخميس بمتابعة عدد من الوقائع المنشورة على المواقع الإخبارية والتى من بينها الحادث التي تعرضت له الفتاة العشرينية دينا هشام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البوركيني»، مساء أمس، بعد يومين من أزمة منعها من نزول حمام السباحة في أحد الفنادق بسبب ارتدائها المايوه الإسلامي المعروف بـ«البوركيني».

والدة الفتاة الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي، دخلت على خط الأزمة بظهورها بشكل متكرر في البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمة البوركيني ودعم ابنتها، وبعد مرور ساعات تعرضت دينا هشام لحادث سير نتج عنه إصاباتها بشكل بالغ في الظهر والرقبة.

وتحدثت والدة دينا هشام، عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له ابنتها، مؤكدة أنها أصيبت في حادث تصادم ألحق بها أضرار بالغة في الظهر والرقبة وأنها نُقلت إلى المستشفى لتتلقى العلاج، لافتة إلى أن حالتها الصحية مستقرة بعد أن أجريت لها الإسعافات الطبية اللازمة بعد الحادث.

مدرس الشرقية المتحرش

وجاءت جريمة مدرس الشرقية المتحرش ضمن اهتمام القراء، حيث قررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتحرش بطالبته لفظيًا، حيث تبين من أقوال الطالبة ووالدها أمام النيابة العامة: إنها تلقت رسالة على تطبيق «واتس اب» من معلمها طلب منها إقامة علاقة غير شرعية، وقدمت الطالبة دليل الإدانة الرسالة التي تسلمتها على هاتفها منه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها حول الواقعة، وبمواجهة المتهم أنكر التهمة وأدعى أنه ترك هاتفه على تربيزة الدرس الخصوصي وكان يخرج بعض الوقت لدخول الحمام أو التحدث مع بعض الأشخاص بشكل مباشر خارج حصة الدرس ولم يعرف من أرسل تلك الرسالة للطالبة.

تفاصيل بلاغ الطالبة ووالدها

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس علي خلفية اتهامه في محضر رسمي من ولى أمر طالبة بالتحرش بنجلته لفظيا وإرسال رسائل لها عبر هاتفها المحمول لتحريضها على إقامة علاقة غير مشروعة معه، وقال والد الطالبة «م . م» 51 سنه سائق: إن ابنته تلقت رسالة نصية من معلم في المرحلة الثانوية والإعدادية تربطها به علاقة الأستاذ بطالبته وتأخذ لديه دورسًا خصوصية في مادة اللغة الإنجليزية.

شاب يقتل شقيقه ويحرق جثمانه في الفيوم

وفي الفيوم قتل شاب شقيقه وحرق جثمانه بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما، حيث ورد بلاغ، لشرطة النجدة، يفيد بوجود حريق بناحيه السلخانة قبل مدخل السلخانة بنحو 300 متر اتجاه ميدان النخيل، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق داخل منزل مكون من دورين ملك المواطن «بكري. ع. س» 60 سنة مقيم بالسلخانة الدور الأول، والدور التاني عبارة عن شقه، عُثر بداخلها على جثة منتفخة لشخص يًدعى «حمادة. ب. ع» 37 سنة يعمل خراط وتم التحفظ على مسرح الجريمة وتم إخطار النيابة للانتقال والمعاينة.

وأكد شهود عيان، أن مشاجرة نشبت بين الأخ وشقيقه الأكبر بسبب خلافات عائلية، حيث أنهما يقطنان معًا في منزل واحد، بسبب عدم رغبه شقيقه المجني عليه في زواج أخيه من طليقته، فقرر شقيق المجني عليه بمساعدة ابن شقيقهما الآخر، بالانتقام من أخيه فذهبا إليه، وقاما بضربه على رأسه بمطرقة خشبية ثم خدروه، وقاموا بإحراقه داخل المنزل، وحرر ضباط مباحث قسم شرطة ثان ِالفيوم محضرا رسميا بالواقعة حمل رقم 2424 إداري قسم تانِ الفيوم لسنة 2021.