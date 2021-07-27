الأورمان تنتهي من توزيع لحوم الأضاحي في 38 قرية بسوهاج

انتهى مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة سوهاج من توزيع لحوم 40 عجلا بلديا تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، في بيان صحفي، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بـ 38 قرية.

وأضاف شعبان الن القري وهى «الشيخ مكرم وونينة وابناء قلفاو مركز سوهاج، وقرى الحسك وباصونة وناحية عامر والحريدية والبارود واولاد اسماعيل والبحاروه وبنى هلال والغريزات وبفزارة مركز المراغة، وقريتي الخزندارية شرق وشطورة مركز طهطا، وقريتي جهينة الغربية و النزة البحرية مركز جهينة، وقرى العزبة والعرب والسلامونى والعيساوية شرق والخلوة والاحايوة مركز أخميم، وقرية الدناقلة مركز المنشاة، وقرية أولاد حمزة مركز العسيرات، وقرية أولاد يحي قبلى مركز دار السلام، وقريتى الحرجة بحري والإصلاح مركز البلينا، وقري والسكساكة والحسنة والواقات مركز طما، وقرى سفلاق والجلاوية والحاجر مركز ساقلته» .

وأوضح شعبان، أن لحوم الاضاحى البلدية التى تم توزيعها في محافظة سوهاج تم اختيار رؤوس الماشية التى تم ذبحها بعناية شديدة وبما وافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية قامت صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة خارج البلاد ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية .

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية

يذكر أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية بلغ 1.5مليون كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة سوهاج من المستورد 56 الف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة