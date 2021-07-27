تنسيق الصف الأول الثانوي في محافظة الشرقية.. خطوات التقديم والأوراق

يستعد الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقدم بأوراق التحاقهم بالمرحلة التعليمية القادمة سواء ثانوي عام أو فني فيما كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن إتاحة منصة الكترونية تابعة لموقع وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الاعدادية للتقدم لـ تنسيق الصف الأول الثانوي عام أو فني إلكترونيًا للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، موضحة أن التقييم يبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الثانوي، والمنعقدة في شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى بداية شهر أغسطس القادم.

تنسيق الصف الأول الثانوي في محافظة الشرقية.. الحد الأدني لمجموع القبول

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة للحاصلين على نسبة 85%، والثانوي العام خدمات 217 درجة للحاصلين على نسبة 77.5%، والثانوي الخاص 140 درجة للحاصلين على نسبة 50%.

تنسيق الصف الأول الثانوي في محافظة الشرقية.. الأوراق المطلوبة

وأوضحت المديرية أن الأوراق المطلوبة هي: «شهادة ميلاد حديثة ممكينة للطالب، وشهادة الإعدادية من المدرسة التى كان ينتسب بها الطالب و8 صور شخصية وملف التقديم للثانوية، الذي يتضمن نسخا ورقية»، ويتم تقديمه عبر موقع التقديم الإليكتروني. وصورة من بطاقة الأب والأم.

تنسيق الصف الأول الثانوي في محافظة الشرقية.. رابط التقديم

وأتاحت الوزارة لطلاب الشهادة الإعدادية الدخول إلي منصة التنسيق الجديدة من خلال الرابط التالي : http://tansiksec.emis.gov.eg حيث قررت الوزارة ميكنة أعمال التنسيق وذلك في إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي .

تنسيق الصف الأول الثانوي في محافظة الشرقية.. خطوات التقديم

وأعلنت الوزارة خطوات تقديم أوراق الصف الأول الثانوي 2021 على النحو التالي: «الدخول على رابط التنسيق الإلكتروني، وتسجيل حساب خاص على منصة التقديم باستخدام البريد الإليكتروني وكلمة مرور خاصة. وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وفتح المنصة الخاصة بالتقديم. وكتابة اسم الطالب الرباعي، واسم المديرية التعليمية، والمنطقة التعليمية التابع لها، واسم المدرسة المانحة للشهادة الإعدادية».

كما تشمل خطوات التقديم: «كتابة الدرجة التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويختار الطالب نوع التعليم الثانوي سواء عام أو فني الذي يريده وأخيرا يدون الطالب رغباته ويقوم بمراجعة الرغبات، ويضغط على زر حفظ الرغبات».

تنسيق الصف الأول الثانوي في محافظة الشرقية.. عدد الطلاب الناجحين

وكان محافظ الشرقية أعلن في وقت سابق أن عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021 المنتهي بمحافظة الشرقية، 115132 طالباً وطالبة، حضر منهم 114466 طالباً وطالبة، وأضاف نجح منهم 93023 طالباً وطالبة، وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 21443 طالباً وطالبة.