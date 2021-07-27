علم النفس يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

عبر طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية بمحافظة القليوبية عن سعادتهم بسهولة إمتحان مادة علم النفس والإجتماع مؤكدين أن الإمتحان جاء سهلا للغاية وبدون مشكلات أو تعقيدات إلا اسئلة محدودة للطلاب المتميزين.

وأوضح الطلاب أن الأمتحان كان متوقعا ومناسبا للوقت ولم يحوي أي تعقيدات كالامتحانات التي سبقته مؤكدين سهولة الامتحان مما محي آثار الامتحانات السابقة التي عانوا من صعوبتها.

عمليات الثانوية العامة القليوبية : لاشكاوي ووفاة معلمه في حادث تصادم

فيما كشف مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية لمتابعة إمتحانات الثانوية العامه بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الغرفة لم ترصد أي مشكلات أو تتلقي شكاوى من صعوبة الامتحانات فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمعلمة من شبرا الخيمة لقيت مصرعها خلال توجهها للمراقبة في إحدي لجان الثانوية العامه بالقناطر الخيرية إثر حادث تصادم علي الطريق الدائري خلال عبورها الطريق من جهة واخري

تعليم القليوبية تنعي مراقبة الثانوية العامة المتوفاة بشبرا

ونعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم الثلاثاء سهير محمد إبراهيم، والتي لقيت مصرعها صباح اليوم أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة للعمل بلجنة مدرسة حسن طاهر الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية التعليمية حيث تعمل بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وتقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، وجميع القيادات التعليمية والتنفيذية بالمديرية، بخالص العزاء إلى أسرة المدرسة.