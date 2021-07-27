انطلاق المؤتمر الدولي للعلوم الأساسية و التنمية المستدامة بجنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد للدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم بعنوان «العلوم الأساسية والتنمية المستدامة»، في الفترة من 27 -28 يوليو2021م بإشراف الدكتور حميلي عبدالشافى عميد كلية العلوم والدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح رئيس عام المؤتمر، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا و البحوث بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود خضاري والدكتورة سهير حمدي نواب الجامعة السابقين

وصرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة أن البحث العلمي هو الدور الرئيسي للباحثين والعلماء وأن اهتمام جامعة جنوب الوادي بالبحث العلمي ساهم في حصولها على مركز متقدم في تصنيف الجامعات العربية والأفريقية مطالبا الجميع بأن يساهم و لو بقدر بسيط في رفع شأن الجامعة وأشار الى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تدعيم المؤتمرات البحثية والعلمية وفى التعاون مع الجامعات الأخرى بما يساهم في تطور البحث العلمي.

ونقل الدكتور «أحمد عكاوي»، تحيات رئيس الجامعة لكل الحضور منوها إلى رعايته الكريمة للبحث العلمي و المؤتمرات البحثية والعلمية مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى ربط العلوم الاساسية بالتنمية المستدامة وتعزيز الترابط والتواصل بين التخصصات العلمية المختلفة في الجامعات المصرية وفتح قنوات اتصال لربط البحوث العلمية التطبيقية بالصناعات المختلفة بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز أوجه الابتكار.

وعبر الدكتور حميلي عبدالشافى عميد كلية العلوم عن سعادته بهذا الحدث العلمي المهم وأشار الى دعم رئيس الجامعة غير المحدود للكلية وللمؤتمر والذى يستهدف طلاب الدراسات العليا والباحثين والاساتذة من مختلف الجامعات المصرية والعربية والاقليمية بما يساهم في الارتقاء بالجامعة وخدمة المجتمع وفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة

وأشار الدكتور خالد بن الوليد رئيس عام المؤتمر بأن المؤتمر يتناول عدة محاور في العلوم الأساسية المختلفة والطاقات الجديدة والمتجددة والتقنيات الحيوية والتنوع البيولوجي والبيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية الحيوية وكذلك النانوتكنولوجى وعلوم المواد وعلوم الارض والاستشعار عن بعد و الرقمنة وعلوم الحاسب وعلوم البيئة والزراعة والانتاج الحيواني ومعالجة المياه وتحليتها وتدوير المخلفات الكيمياء الدوائية وعلوم الصحة.

يشارك في المؤتمر نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الجامعات المصرية وبعض الباحثين من الخارج وطلاب من كليات الجامعة حيث سيتم مناقشة عدة موضوعات بحثية على مدار يومين.