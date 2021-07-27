ارتفاع أرباح شركات السيارات في الربع الثانى من 2021 رغم الأزمات

رغم أزمة الرقائق الإلكترونية التى أثرت على صناعات العالم بشكل كبير ومن أهمها وأضخمها، صناعة السيارات، إلا أن شركات السيارات أعلنت عن مكاسب فى الربع الثانى من العام الحالى 2021.

تيسلا تسجل أرباحا تخطت المليار دولار

أعلنت شركة تيسلا الأمريكية المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية، أنها سجلت أرباحا ربع سنوية أكثر من 1.14 مليار دولار، حيث سلمت عددا قياسيا من السيارات فى الربع الثانى بالرغم من أزمة الرقائق الالكترونية، ووصل عدد السيارات التى سلمتها الشركة الأمريكية الى أكثر من 200 ألف سيارة خلال الربع الثانى من العام الحالى 2021.

هيونداى تسجل أرباحا تاريخية

حققت هيونداى موتورز، أفضل أرباح ربع سنوية لها منذ 6 سنوات، وذلك بفضل الطلب القوى على سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والكروس أوفر، وأيضا زيادة الطلب على سياراتها الفخمة من علامة جينيسيس.

حيث بلغ صافى ربح هيونداى موتورز خلال الربع الثانى من العام الحالى 2021، الى أكثر من 1.57 مليار دولار، وقالت هيونداى فى بيانها التى أعلنت فيه عن أرباحها الربع سنوية: «أدت مبيعات طرازات سيارات الدفع الرباعي ونماذج ماركة جينيسيس الفاخرة إلى زيادة الزخم في حجم المبيعات، وساعد انخفاض الحوافز في زيادة الإيرادات والربحية في الربع الثاني حيث أدى التعافي المستمر من جائحة كوفيد -19 العالمي إلى زيادة الطلب على السيارات».

فولفو تسجل أداءً قياسيا

أعلنت شركة فولفو عن أفضل النتائج نصف السنوية من حيث المبيعات والأرباح التشغيلية فى تاريخها البالغ 94 عاما، وسط زيادة الطلب على سياراتها.

أظهر التقرير المالى نصف السنوى الذى أعلنت عنه فولفو، أن الشركة حققت ايرادات بقيمة 141 مليار كرونة سويسرية، أى ما يعادل 163 مليار دولار بزيادة 26%، وذلك بسبب الطلب القوى على سياراتها التى تعمل بالكهرباء والتى تشكل حاليا 25% من المبيعات العالمية.