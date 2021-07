«فولفو» تستحوذ على الملكية الكاملة لتصنيع السيارات في الصين

وقعت شركة «فولفو» للسيارات، اتفاقية مع الشركة الأم «جيلي القابضة»، للاستحواذ على حصتها في المشاريع المشتركة للشركات في الصين، بهدف الحصول على الملكية الكاملة لمصانع تصنيع السيارات وعمليات البيع في البلاد.

وسيؤدي الاستحواذ على 50 في المائة إضافية من الأسهم في Daqing Volvo Car Manufacturing Co.، Ltd و Shanghai Volvo Car Research and Development Co.، Ltd إلى تعزيز مكانة سيارات فولفو في الصين، أكبر أسواقها، وزيادة الانكشاف إلى الحد الأقصى، في واحدة من أسرع المناطق نموًا على مستوى العالم.

وعلى الرغم من إدراج الشركتين المشتركتين بالكامل بالفعل في البيانات المالية لمجموعة سيارات «فولفو»، فإن حصة فولفو للسيارات من صافي الدخل وحقوق الملكية ستزيد بعد الصفقة.

وقال هاكان صامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو، لوسائل الإعلام: «من خلال هذه الاتفاقية، ستصبح شركة سيارات فولفو أول شركة كبرى غير صينية لصناعة السيارات تتمتع بالسيطرة الكاملة على عملياتها في الصين».

وتعمل مجموعة «جيلي القابضة» وشركة سيارات «فولفو» باستمرار على تقييم أفضل طريقة للتعاون وهيكل العمليات داخل المجموعة الأوسع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيلي القابضة، دانيال دونغوي لي، «ستخلق هاتان الصفقتان هيكل ملكية أوضح داخل كل من شركة سيارات فولفو وشركة جيلي القابضة».

ونمت شركة سيارات «فولفو» بشكل أسرع من متوسط ​​السوق في الصين في السنوات الأخيرة، وستواصل الاستثمار في البلاد للحفاظ على اتجاه النمو القوي.

وبعد هذه الصفقات، ستمتلك «فولفو» الملكية الكاملة لمصانعها التصنيعية في تشنغدو وداكينغ، وشركة المبيعات الوطنية في الصين، منشأة البحث والتطوير في شنغهاي.

وسيتم الانتهاء من الصفقات على خطوتين، تبدأ في عام 2022 عندما يتم رفع متطلبات المشروع المشترك لتصنيع السيارات في الصين، ومن المتوقع أن تكتمل رسميًا في عام 2023.

وشهدت شركة سيارات «فولفو» نموا قويا في السوق الصينية في السنوات الأخيرة، ففي عام 2020، باعت 166.617 سيارة في الصين، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة بعام 2019، وسجل مبيعاتها الثامن على التوالي في السوق. وفي النصف الأول من عام 2021، زادت المبيعات بنسبة 44.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وبنسبة 40.1 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.