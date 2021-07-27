للمصريين في الخارج.. خطوات تسجيل استمارة مؤتمر «حياة كريمة»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل، سيتم فتح باب التسجيل للكيانات والروابط المصرية بالخارج، للمشاركة في مؤتمر مشروع حياة كريمة، وذلك وفقا لدعم جهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع.

وقال مصدر مسئول بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المواطن المصري في الخارج يستطيع المشاركة عبر رابط التسجيل والذي يضم اختيار المحافظة الأصلية التي ينتمي إليها المصري بالخارج لترتيب زيارات ميدانية على هامش الفاعليات لدعم المشروع القومي «حياة كريمة» بالمحافظات الأكثر احتياجًا.

إقامة كرنفال مهرجان «اتكلم عربي» لأطفال المصريين في الخارج

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على المواطن المصري في الخارج الراغب في حضور المؤتمر، ملء بيانات أولاده، لأنه سيتم تنظيم مهرجان «اتكلم عربي» بالتوازي مع فعاليات المؤتمر، ليشارك أبناء المصريين بالخارج في الفاعليات لربطهم بالهوية الوطنية وجذورهم، واستعراض ما وصلت إليه المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها.

ويرصد التقرير التالي خطوات تسجيل استمارة مؤتمر «حياة كريمة»، للمصريين في الخارج.

يتم الدخول للاستمارة عبر الرابط هنا واتباع التالي:

1- إرسال صورة جواز السفر والإقامة في الخارج على البريد الالكتروني التالي egyptiansabroad.ms@gmail.com

2- اسم دولة (الإقامة/التواجد) بالخارج.

3- إذا لم تعثر على البلد برجاء إدراجها بالكتابة.

4- محافظتك الأصلية في مصر والقرية والمدينة والمركز.

5- تاريخ زيارة مصر.

6- فترة الزياة لمصر.

7- عدد الأطفال الراغبين في حضور كرنفال اتكلم عربي على هامش المؤتمر.

8- بيانات الأطفال الراغبين في حضور كرنفال اتكلم عربي «سن، اسم».

9- تحيد فرد أو كيان.

10- تسجيل الاسم بالكامل.

11- البريد الإلكتروني.

12- رقم الهاتف.

13- الوظيفة.

14- الحالة الاجتماعية .

15- النوع.

16- تاريخ الميلاد.