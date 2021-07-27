هيونداي تستعد لتزويد كاليفورنيا بـ30 شاحنة تعمل بخلايا الهيدروجين

أعلنت شركة هيونداي موتور، عن خطتها لنشر أحدث شاحنات الشركة الكهربائية الثقيلة التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من أجل تحسين جودة الهواء في المنطقة.

تم تطوير الشاحنات التجريبية التي ستجلبها هيونداي إلى الولايات المتحدة، وهي أول شاحنة ثقيلة منتجة بكميات كبيرة في العالم تعمل بالهيدروجين.

أثبتت «XCIENT Fuel Cell»، التي ظهرت لأول مرة في سويسرا العام الماضي، جدواها التجارية من خلال أكثر من مليون كيلومتر من القيادة في ظروف متغيرة، ويوفر نموذج الولايات المتحدة أقصى مدى للقيادة يبلغ 500 ميل، أو حوالي 800 كيلومتر.

ستستفيد هيونداي من الرؤى المكتسبة من هذه المشاريع العامة لتطوير أعمال الأسطول التجاري الخالية من الانبعاثات في الولايات المتحدة وإقامة شراكات محلية.

وسيتم نشر 30 شاحنة تعمل بخلايا الوقود «XCIENT» في شمال كاليفورنيا بحلول أوائل عام 2023.

تعاونت هيونداي مع شركاء من القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة لتشغيل 30 وحدة من شاحنات خلايا الوقود من الفئة 8 XCIENT ، بدءًا من الربع الثاني من عام 2023. وسيكون هذا أكبر انتشار تجاري لشاحنات خلايا الوقود التي تعمل بالهيدروجين في الولايات المتحدة.

قال هانون رسول، نائب مدير قسم الوقود والنقل في لجنة كاليفورنيا للطاقة: «نحن فخورون بتمويل هذا النشر المميز لـ 30 شاحنة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وتحسين جودة الهواء في شمال كاليفورنيا، اجتمع شركاء المشروع من القطاعين العام والخاص معًا لاتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام في إزالة الكربون من حركة الشحن والبضائع، كجزء من مبادرات الهواء النظيف، ويتم التخطط أيضًا لإنشاء محطة إعادة تعبئة وقود الهيدروجين عالية السعة في أوكلاند كاليفورنيا، والتي ستكون قادرة على دعم ما يصل إلى 50 شاحنة بمتوسط ​​تعبئة يبلغ 30 كيلوجرامًا».