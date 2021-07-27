STDF تفتح باب التقدم للنداء البحثي الأول لمنحة الابتكار في العلوم

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء البحثي الأول لمنحة الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، كأحد آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، لتعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري في ضوء رؤية مصر 2030، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُتيح هذا النداء المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، في الصناعة والزراعة والطاقة، والأمن الغذائي والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، وإنتاج وتخزين الطاقة، والعلوم الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أكد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، وتشجيع شباب الباحثين للتقدم بمقترحات مشروعات مبتكرة؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية للنداء، مشيرًا إلى أنّ الهيئة لديها رؤية محددة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة التنافسية للصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير مُنتج مصري مُنافس يستند على المعارف العلمية والفنية والتكنولوجية.

وأشار إلى أنّه سيتم اختيار أفضل المقترحات البحثية المُقدمة بواسطة لجنة من المُحكمين المتخصصين في المجال العلمي، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه.

وتستمر فترة تلقي المُقترحات البحثية حتى 26 أغسطس 2021، وذلك طبقا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة: https://stdf.eg/web/grants/open.