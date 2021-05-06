آخر قرارات وزارة التعليم العالي في مصر 2020-2021

في ثاني اجتماع له خلال الشهر الجاري، انعقد الأعلى للجامعات الحكومية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات عبر تقنية الفديوكونفرانس، ليصدر آخر قرارات وزارة التعليم العالي 2020-2021 في مصر بشأن امتحانات الفصل الدراسي بالجامعات للعام الدراسي الجاري 2020/2021.

آخر قرارات وزارة التعليم العالي في مصر 2021

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» آخر قرارات وزارة التعليم العالي في مصر 2021:

- بدء امتحانات نهاية العام الدراسي خلال يونيو المقبل وانتهاؤها يوليو التالي له.

- متابعة سير الدراسة بالجامعات والكليات والمعاهد، والعمل على بدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

- التوجيه ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي.

- تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل وتنتهي شهر يوليو بكل الجامعات.

- يكون إعلان الجداول للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

- بدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.

- إعداد كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

- التأكيد والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

- التشديد على منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات.

- العمل على مراعاة وتحقيق التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب.

- التنبيه على الاستفادة من إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

- شدد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني «الأون لاين» من خلال تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يعمل على تقليل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية.

- التوجيه بتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي يوميا.

- إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية.

- تقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في إعداد الإصابات لفيروس كورونا «كوفيد 19»، بالموجة الثالثة، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.