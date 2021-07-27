ريهام سعيد قاتلة زوجها في طوخ: كان بيخنقني وحاولت أنقذه واسألوا حماتي

«والله ما كان قصدي أموته.. السكينة جت فى صدره غصب عنى واسألوا حماتى».. بهذه الكلمات، وبدموع لم تتوقف روت ريهام سعيد المتهمة بقتل زوجها بطعنة سكين فى صدره فى طوخ، تفاصيل جريمتها فى جلسة تحقيق جديدة، مشيرة إلى حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها، اعتدى خلالها الأخير عليها بالضرب المبرح، فحاولت الهرب منه في كل أرجاء البيت، لكنه كان يتعقبها، مواصلا الاعتداء عليها.

هربت منه في الحمام

وأضافت المتهمة، أثناء استجوابها فى جلسة تحقيق جديدة: «أنها هربت من زوجها فى الحمام، لكنه حطم الباب، ثم دخل وضربها، فهربت منه فى المطبخ فلاحقها واعتدى عليها، فلم تجد وسيلة لمنعه سوى سكين بالمطبخ عثرت عليه، وهى تقاوم الضربات، وحاولت تخويفه بالسكين، فأصابته طعنة فى صدره سقط على إثرها غارقًا في دمائه.

المتهمة: استغثت بحماتي

وتابعت، أنها استغاثت بوالدة زوجها لإسعافه، لكنه توفى، مشيرة إلى أنها لم تقصد قتله، بل حاولت الدفاع عن نفسها: «كان بيخنقنى وعاوز يموتنى وحماتى شاهده على اللى عمله فيا»، لافتة إلى أن زوجها هو من اضطرها للدفاع عن نفسها بالسكين، بعد أن أوسعها ضربا حتى كاد أن ينهى حياتها.

وكشفت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا، فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية.