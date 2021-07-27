قبل عرضه في مهرجان فينيسيا.. تعرف على فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب

يشارك المخرج محمد دياب في الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، ويشهد مشاركة مجموعة كبيرة من أهم صناع السينما حول العالم.

وكانت المفاجأة هذا العام، بتواجد فيلم «أميرة» للمخرج المصري محمد دياب، ليمثل المشاركة العربية الوحيدة في مسابقة قسم «أوريزونتي» أو «آفاق»، التى تضم 19 فيلما، لعدد من المخرجين الواعدين من مختلف دول العالم.

قصة فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب

ويعتبر فيلم «أميرة»، مستوحى من ظاهرة في الحياة الواقعية للسجناء الفلسطينيين، الذين يجري تهريب حيواناتهم المنوية من السجون الإسرائيلية، حتى تتمكن زوجاتهم من الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي، وتدور أحداث الفيلم حول «أميرة» فتاة شابة تبلغ من العمر 17 عامًا، كبرت وتعتقد أنها ولدت بالحيوانات المنوية المهربة لوالدها المسجون.

ولكن، إحساس أميرة يتحطم بهويتها، عندما تكتشف أن والدها عقيم، وتنطلق في مهمة لاكتشاف والدها البيولوجي، وإنقاذ ما تبقى من هويتها بينما ينهار عالمها.

فريق عمل فيلم «أميرة»

يشارك في بطولة الفيلم، مجموعة من النجوم العرب من بينهم الأردنية صبا مبارك، الفلسطيني على سليمان، بالإضافة إلى تارا عبود، وقيس ناشف ووليد زعيتر، تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويعتبر الفيلم إنتاج مصر أردنى إمارتي سعودي مشترك، تدور أحداث الفيلم في فلسطين وتم تصويره في الأردن.

وعبرت الفنانة صبا مبارك، عن مدى فخرها واعتزازها لمُشاركتها في واحد من أقدم المهرجانات السينمائية حول العالم، وذاك عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «متحمسة وسعيدة جدًا بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة، للمخرج الصديق والفنان محمد دياب، ومشاركته في مسابقة آفاق في مهرجان فينيسيا السينمائي».

ولا يعتبر الفيلم هو العمل العربي الوحيد المشارك في مهرجان فينيسا السينمائي، حيث تشارك المخرجة اللبنانية مونيا عقل بفيلمها «كوستا برافا» ضمن قسم مسابقة «Orizzonti Extra» التي استحدثها المهرجان هذا العام للمرة الأولى، ويشارك في بطولة الفيلم نادين لبكي وصالح بكري.