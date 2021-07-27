صبا مبارك تشارك في مهرجان فينيسيا بـ«الأميرة»

تعيش الفنانة الأردنية صبا مبارك، حالة من السعادة، بعد مشاركتها في الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا، المرتقب انطلاقها مطلع شهر سبتمبر، وذلك من خلال فيلم «أميرة».

وأعربت صبا مبارك، عن مدى فخرها واعتزازها لمُشاركتها في واحد من أقدم المهرجانات السينمائية حول العالم، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «متحمسة وسعيدة جدًا بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة، للمخرج الصديق والفنان محمد دياب، ومشاركته في مسابقة آفاق في مهرجان فينيسيا السينمائي».

وتُجسد صبا مبارك، بطولة فيلم «أميرة»، والذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية في إطار إنساني، ويُشاركها البطولة والأردنية تارا عبود، والفلسطيني علي سليمان.

فيلم «أميرة» لـ صبا مبارك، يُشارك في إنتاجه عدّة شركات، لعل أبرزها «فيلم كلينك» للمُنتج محمد حفظي، وشركة «الاستوديو» الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، فضلًا عن شركة المنتج معز مسعود.

وفي سياق متصل، كانت مصادر مُقربة من الفنانة حلا شيحة، قد كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن استعداد الأخيرة للسفر رفقة زوجها المنتج والداعية معز مسعود، لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه «أميرة»، وتقديم الدعم الكامل له، لا سيما أنه يُنافس مع أفلام أخرى للحصول على جائزة.

من هي صبا مبارك؟.. مسيرة فنية عربيا

صبا مبارك فنانة أردنية تمتلك مسيرة ثرية في السينما، التلفزيون والمسرح عبر دول العالم العربي، التحقت صبا بكلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك ثم تحولت إلى دراسة المسرح والإخراج، وكانت انطلاقتها من خلال المسلسل الاجتماعي الأردني قمر وسحر، لتفرض موهبتها على الساحة العربية وتشارك في بطولة عدد من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

وعبر مسيرتها فازت صبا مبارك بالعديد من الجوائز على المستوى العربي والدولي، منها جائزة تايكي لأفضل ممثلة أردنية وعربية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط الآن بإيطاليا