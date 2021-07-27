تقدم 6 خدمات جديدة.. خطوات الاستفادة من المنصة الموحدة للكهرباء

في إطار حرص الحكومة المصرية على ميكنة الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين في كافة المجالات والخدمات الحكومية، أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددًا من الخدمات الإلكترونية التي يمكن استخدامها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» للقراء على مدار اليوم، نستعرض في التقرير التالي، الخدمات الجديدة المتعلقة بطلبات العداد الكودي، على النحو التالي:

الخدمات الجديدة التي تقدمها المنصة الموحدة للكهرباء

وتم تفعيل 6 خدمات جديدة عبر المنصة الموحدة للكهرباء، وهي كالآتي

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد.

وتتيح تلك الخدمة لصاحب العداد، الحصول على شهادة مصالحة، وأنه متعاقد مع الشركة القابضة للكهرباء.

- تقديم طلب تركيب عداد كودى تحويل طلبات الممارسات الي العدادات الكودية.

وتلك الطلبات مخصصة للأشخاص الذين لديهم مشكلة في الحصول على الكهرباء، وتم تحرير محضر، ويتم محاسبتهم بنظام الممارسة.

- تركيب عداد بدل فاقد

في تلك الخدمة يمكن لصاحبها تقديم طلب للحصول على عداد جديد بديل للقديم التالف.

- فحص العداد

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- خدمة الأعطال والشكاوي.

خطوات الاستفادة من خدمات المنصة الموحدة للكهرباء

يتم الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــا، وهي منصة جديدة لتابعة لوزارة الكهرباء.

يتطلب الاستفادة من الخدمات في الصفحة، تسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الالكتروني، تحديد كلمة السر، الرقم القومي.

خدمة التحويل تحويل طلبات الممارسات الي العدادات الكودية

يجب الضغط على خدمة التحويل تحويل طلبات الممارسات الي العدادات الكودية، على طلب جديد أو الدخول من هنـــــا، واستيفاء البيانات الآتية:

الاسم الرباعي، عنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، اختيار المحافظة، المنطقة، رقم الهاتف، رقم العقار.

اختيار نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

سيتطلب الأمر إرسال صور للعقار من الخارج.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

أما إذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.