لذوي الإعاقة.. كيف تحصل على جهاز تعويضي في خطوات؟

إذا كنت من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأردت الحصول على جهاز تعويضي، فإنه يمكن التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها، وتقديم طلب للحصول على جهاز تعويضي حسب حالته المرضية، و«الوطن» تستعرض خطوات الحصول على جهاز تعوضي، والمستندات المطلوبة في السطور التالية.

شروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- لا يشترط السن لغير الخاضعين للتأمين الصحي.

3- المعاقين بدنيًا من الجنسين باختلاف نوع الإعاقة.

المستندات المطلوبة

1- صور شخصية للمواطن صاحب الطلب.

2- صورة التقرير الطبي بحالته المرضية.

3) صورة المؤهل الدراسي إن وجد.

4- صورة من شهادة الميلاد.

5- صورة من بطاقة الرقم القومي.

6- صورة من مفردات المرتب أو سركي المعاش.

إجراءات الحصول على الخدمة

أولاً بالنسبة لصاحب الطلب:

1- تقديم طلب لمكتب التأهيل التابع للإدارة الإجتماعية التابعة للسكن.

2- إجراء الكشف الطبي.

ثانيا: بالنسبة للجهة المُقدم إليها الطلب:

1- إجراء الكشف الطبى بمعرفة طبيب المكتب.

2- عرض الحالة على اللجنة المختصة لتقرر صرف الأجهزة التعويضية وتحديد نسبة المساهمات.

بعد استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، والتوجه إلى مديرية التضامن الإجتماعي، التابع لسكن صاحب الطلب، والتي تقوم بدورها بفحص الأوراق وتحديد موعد لخضوع مقدم الطلب للجنة الطبية للفحص، وإذا تم استيفاء جميع الشروط والأوراق يتم صرف الجهاز ويكون الرد خلال 60 يوماً.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، كانت قد صرحت من قبل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة وخاصة بالفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن خدمات ذوي الإعاقة تكاد تكون منعدمة جدًا في الكثير من القرى، مما يحتم على وزارة التضامن توجيه خدمات لذوي الإعاقة في القرى وخاصة الخدمات الصحية وعلى رأسها خدمات الاكتشاف المبكر للأمراض، ومراكز التأهيل والتخاطب وكذلك مراكز العلاج الطبيعي.