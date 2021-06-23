وزيرة التضامن: خدمات ذوي الإعاقة تكاد تكون منعدمة في الكثير من القرى

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمام بالأمهات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، موضحة أنه عندما يوجد فجوة في الخدمات الصحية، أو وجود وحدة صحية في مكان متطرف بعيدة عن المواطنين، يتم عمل عيادات «2 كفاية» من أجل المساهمة في التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لها أيضًا دورًا هامًا في خدمة ذوي الإعاقة.

وأضافت «القباج»، خلال حوارها في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن خدمات ذوي الإعاقة تكاد تكون منعدمة جدًا في الكثير من القرى، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم للغاية بالفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، وهذا يُحتم علينا أن توجه الوزارة خدمات لذوي الإعاقة في القرى والاكتشاف المبكر للأمراض، ومراكز تأهيل وتخاطب وعلاج طبيعي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تمس حياة الأطفال، وحتى الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وكذلك تولي اهتمام كبير جدًا للحضانات وذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في استكمال ملفاتهم التأمينية والمعاشات أو الخدمات الصحية، موضحة أنه هناك سكن كريم لذوي الإعاقة، والرئيس السيسي وجه بتغير شكل القرى المصرية حتى تكون بشكل حضاري، « فيه منازل معندهاش سقف».

وأردفت الدكتورة نيفين القباج، أن مناظر بعض المنازل سواء من الداخل أو الخارج لا تليق بالحياة الكريمة التي نبتغيها للمواطن المصري، موضحًا أن مشروع سكن كريم سيتكلف أموالا كثيرة للغاية لأنه سيغير طبيعة الشكل الهندسي حتى للقرى «بدلًا من البيوت تبقى على شكل عشش أو تبقى سقف من قش أو جريد نخل أو خشب، يتعمل مسلح، للمنازل المتهالكة، وأيضًا توصيل مرافق سواء وصلات المياه والصرف للمنازل».