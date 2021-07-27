«الكهرباء».. أول وزارة تبدأ أعمالها من العاصمة الإدارية الجديدة

باشر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، أعماله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل رسمي.

وعقد وزير الكهرباء، اجتماعات مع بعض الشركات الخاصة العاملة في مجال الكهرباء والطاقة، كما راجع عدد من المراسلات بمقر الوزارة الجديد.

الجدير بالذكر أن الوزارة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمي في إطار خطة الدولة لنقل كافة مباني الوزارات والهيئات الحكومية والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في يونيو الماضي، إنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية.