من العاصمة الإدارية للعلمين.. جولات السيسي بمشروعات الجمهورية الجديدة

تعتبر المجتمعات العمرانية الجديدة من أبرز ملامح عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ توليه المسؤولية وهو يحاول توسيع الرقعة السكانية بإنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، حيث يحرص على تفقدها باستمرار للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، وتنفيذ المشروعات وفق البرنامج الزمني الموضوع، وذلك ضمن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة.

وكانت أبرز جولات الرئيس في أول أيام العيد، الثلاثاء الماضي، بمدينة العلمين الجديدة، التي أدى فيها صلاة عيد الأضحى 2021، وقام الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، بشرح المشروعات التي تنفذ على أرض المدينة، وذلك بعد صلاة العيد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة.

جولة للرئيس في العلمين الجديدة بالدراجة

كما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة منذ أسبوعين، بمدينة العلمين الجديدة، وسط عدد من المواطنين، واستمع خلالها إلى عدد من المواطنين.

كما اصطحب الرئيس السيسي ضيوفه من زعماء العالم إلى العلمين الجديدة، باعتبارها من أهم وأجمل المدن التي يتم إنشاؤها في مصر، ضمن الجمهورية الجديدة، وكان أبرزها في مارس 2019، حينما اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في جولة في مدينة العلمين الجديدة، حيث اطلع الرئيس وضيفة على أبرز المشروعات بالمدينة الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة: نموذج لقدرة الدولة المصرية

أما العاصمة الإدارية، فالرئيس السيسي دائم الزيارة لها، حيث يتفقد سير مشروعات الطرق والقطار الكهربائي والمونوريل، حيث يعكس مشروع العاصمة الجديدة، التطور في قدرات الدولة المصرية على التخطيط والإنجاز والتنفيذ، وحرص الدولة على تطوير قدراتها في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي.

أما أبرز الجولات التي قام بها الرئيس مؤخرا، وإن كان قد سبقتها جولات متعددة على مدار السنوات الست الماضية، فكانت في فبراير الماضي، حينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية اطلع خلالها على الموقف التنفيذي والإنشائي، لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم، وهو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلٍ، وترتفع مآذنه بطول 140 متر، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 أدوار) بسعة إجمالية 3000 سيارة.

جولات منفردة للرئيس في معالم العاصمة الإدارية الجديدة

وسبقت ذلك في سبتمبر الماضي، جولة للرئيس، تفقد خلالها عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة، تضمنت مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة، التي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط، وتم إنشاؤها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، وأرقى التصميمات المعمارية، التي ستكون بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة، وستقام على مساحة 127 فدانا، وتضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة وصالات السينما والأوركسترا الموسيقية وبيت العود والمكتبات والمتاحف.

كما قام الرئيس في أكتوبر من العام الماضي، بجولة لمدينة الفنون، لمقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم إنشاؤه بأحدث المواصفات العالمية، تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية، ليقدم الرئيس من خلال تلك الجولة أول صور ومشاهد من داخل مقر قيادة الدولة الاستراتيجي، متضمنا أحدث التقنيات العالمية.

السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

وفي الشهر نفسه، تفقد الرئيس مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، التي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة بالشرق الأوسط، وتتضمن استادًا دوليًا بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألفا و 8 آلاف متفرج على التوالي، ومجمعات أوليمبية للسباحة وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات، بما يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية على أعلى مستوى.

ودائما ما تشهد جولات الرئيس لقاءات مع المواطنين، حيث يطمئن فيها على أحوالهم الشخصية، ويوجه بحل مشاكلهم وكثيرا ما أكد الرئيس، أنه سيقوم بجولات تفقدية بنفسه، للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات القومية، ولا تخلو جولات الرئيس من أحداث، فقد استوقف قبل ذلك أحد الشباب للاطمئنان على صحته، بعد إصابته في حادث على الطريق، وإحضار طبيب لمعالجته، وفي يونيو من العام الماضي وفي مشروع «الأسمرات 3»، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من المواطنين من سكان المشروع.