محافظ بني سويف: 1600 مشروع بـ12 مليار جنيه بقرى «حياة كريمة»

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قرى مركزي ببا وناصر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يتجاوز عددها 1600 مشروع، في 66 قرية وتوابعها، بتكلفة استثمارية تتجاوز 12 مليار جنيه، حيث يمثل ذلك دفعة كبيرة نحو الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بني سويف بشكل خاص، وبقرى الريف المصري بصفة عامة، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، الذي يحظى بمتابعة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع عدد من القيادات الطبيعية والمواطنين بقرية «طنسا بني مالو»، والذي عقد بقاعة الوحدة المحلية بالقرية، وذلك بحضور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، ومحمد جبر، معاون المحافظ، والمحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومنسقي مؤسسة «حياة كريمة».

وأشار المحافظ، في بداية كلمته، إلى جولته التفقدية التي أجراها، في وقت سابق اليوم، لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بمركز ببا، والتي شملت مشروع إنشاء مخزن الأدوية، سيتم دعمه بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، ضمن 5 مخازن على مستوى المحافظة، بتكلفة تزيد على 180 مليون جنيه، مشيراً إلى أ، الإنجازات تسير بمعدلات تنفيذ قياسية، قائلاً: «خلال بضعة أشهر، نشاهد الآن مشروعات قائمة، وبنسب تنفيذ تجاوزت 60% في بعض المشروعات، وهو ما لم نعهده من قبل».

ولفت محافظ بني سويف إلى أنه تفقد اليوم مشروع إنشاء المجمعات الخدمية، التي ستقدم العديد من الخدمات في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين في القرى، حيث يجرى إنشاء 6 مجمعات خدمية بالمجالس القروية لمركز ببا، معتبراً أن ذلك يُعد قفزة في مجال تقديم الخدمات الجماهيرية، وفي أماكن قريبة من المواطن في الريف.

ودعا المحافظ القيادات الطبيعية والشباب بتوعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة، خاصة المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير معهود في مستوى جودة المرافق والخدمات، مؤكداً على أن المشروع هو الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها.

وشدًد المحافظ على أهمية أن يشعر المواطن بأنه شريك في تلك المشروعات الجاري تنفيذها، وأن بلده تتغير وأن ما تم إنجازه خلال حوالي 8 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إنجازاً غير مسبوق، ويؤكد على أن الدولة المصرية سلكت الاتجاه الصحيح وتسير بخطى سريعة ومدروسة نحو التنمية، واتجهت بنجاح من فترة ما قبل ثورة 30 يونيو المجيدة، التي شهدت محاولات للتخريب والهدم وتغيير الهوية إلى مرحلة ما بعد الثورة والتي نشاهد الآن فيها التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطن وأمن واستقرار في كافة ربوع الوطن.