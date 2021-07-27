محافظ بني سويف يحيل رئيس منطقة للتحقيق بسبب التراخي

أمر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإحالة رئيس منطقة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للتحقيق، وذلك بسبب التراخي في اتخاذ ما يلزم حيال تجمع ناتج حفر لم يتم رفعه بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالخط المار أمام بنزينة التعاون اتجاه قرية بني هارون على الطريق المؤدى إلى مركز ببا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم، بمركز ومدينة ببا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، حيث لاحظ المحافظ وجود تجمع من التراب الذي يعيق الحركة المرورية في وصلة طريق حيوية ويمثل منظراً غير مقبول بالطريق.

واستدعي المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية، موجهاً رئيس المدينة بإحالة رئيس المنطقة التي تقع بدائرتها تلك المشكلة، مشدداً على المتابعة المستمرة وتلافي تلك المشكلات، وذلك في حضور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، والعقيد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

وفي سياق آخر واصلت لجنة متابعة شؤون القرى، التي شكلًها الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها ومتابعاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

وتابعت اللجنة سيرالعمل بقرى 5 مراكز هي الفشن، ناصر، بني سويف، سمسطا، اهناسيا، والتي زارت خلالها عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية بهما ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والأماكن الحيوية بهما ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوي بفيروس كورونا.