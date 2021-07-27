هاني شنودة يعرض تأسيس فرقة للفنون الشعبية بجنوب سيناء

التقى اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، الموسيقار هاني شنودة، اليوم الثلاثاء، خلال قيامه برحلة سياحية في مدينة دهب، للاستمتاع بالمقومات السياحية التي تتميز بها المدينة.

وقال رئيس مدينة دهب، في تصريحات له، قبل قليل، إن الموسيقار هاني شنودة أعرب عن إعجابه الشديد بجمال وطبيعة المدينة الساحرة، وأشاد بالمقومات السياحية المختلفة بها، وهوائها النقي.

وأكد رئيس المدينة أن الموسيقار هاني شنودة طرح فكرة تأسيس فرقة للفنون الشعبية بمدينة دهب، لتكون نواة لإنشاء فرقة رئيسية من مواهب أبناء المدينة لأول مرة في جنوب سيناء، لتقديم الفنون الشعبية، لتصبح إضافة للمدينة السياحية، خاصةً وأنه يجري إقامة مسرح مكشوف بمنطقة «المبسط»، ضمن خطة التطوير الخاصة بالمدينة.

وأشار «عبد العزيز» إلى أنه سيجري التواصل مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومدير عام ثقافة جنوب سيناء، للبدء في تأسيس الفرقة، خاصةً وأن محافظة جنوب سيناء لا توجد بها فرق للفنون الشعبية، وتعتمد على فرقة بورسعيد للفنون الشعبية في إحياء الحفلات التي تقيمها في الأعياد والمناسبات الوطنية المختلفة.

ويُعد الملحن والموزع الموسيقي المعروف هاني شنودة، المولود في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في عام 1943، أحد مكتشفي العديد من المواهب الغنائية والفنية، وشارك في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.

ويعتبر «شنودة» أول من قدم الفنان محمد منير، حيث لحن له 4 أغنيات في أول ألبوماته «علمونى عينيكى»، وقام بتوزيع أغاني الألبوم كاملاً، كما لحن له في الألبوم الثاني «بنتولد» 8 أغنيات، كما وزع الألبوم كاملاً أيضاً، وكذلك اكتشف عمرو دياب، في إحدى حفلات فرقة المصريين في بورسعيد، وأقنعه بنزول القاهرة ودراسة الموسيقى، وقدمه للجمهور في البوم «يا طريق»، حيث لحن له 4 أغنيات، ووزع جميع أغاني الألبوم، كما قدمه إلى العديد من الشعراء والملحنين، مثل صلاح جاهين، وعبد الرحيم منصور، وشوقي حجاب، وعزيز الناصر.

كما لحن هانى شنودة العديد من الأغاني للمطربة نجاة الصغيرة، مثل «بحلم معاك، وأنا بعشق البحر»، ولفايزة أحمد مثل «هدى الليل»، ووزع أغانى «دنيا جديدة، وعلى وش القمر»، وقام بوضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية، أشهرها «المشبوه، والحريف، وغريب في بيتي، والغول».