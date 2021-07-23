محافظ جنوب سيناء: رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء غير المستوفاة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن آخر موعد لاستيفاء المستندات الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء، هو 31 من شهر يوليو الجاري، لافتًا إلى أن اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، تقوم بمراجعة كل المستندات والبت فيها أولًا بأول.

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه حريص على بحث جميع المحاور المتعلقة بهذا الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بكل مدن المحافظة، وسبل تذليلها.

وأوضح أنه يجرى تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكل الاشتراطات اللازمة، وفقًا لأحكام قانون التصالح، وجرى التوجيه بالإسراع في معدلات العمل، بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين.

وأهاب محافظ جنوب سيناء المواطنين بسرعة التوجه إلى مجالس المدن لاستيفاء المستندات الناقصة والمطلوبة بملف التصالح الخاص بهم، والذي تم التقدم به بمجالس المدن بالمحافظة، لأنه في حالة عدم استيفاء باقي المستندات المطلوبة، سيتم رفض طلب التصالح، لافتًا إلى أنه جرى تحديد توقيت لكل مدينة للانتهاء من الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واللجان المسؤولة، تحت إشراف مديرية الإسكان.

وأشار إلى أن المحافظة تلقت 5542 طلب تقنين للأراضي السكنية والزراعية، وجرى تكليف رؤساء المدن بالتنسيق مع أملاك الدولة بسرعة الانتهاء منها، والتنسيق مع المستشار القانوني، بالإضافة لقيام أملاك الدولة بالتوجه إلى هيئة التنمية الزراعية لتسليمها الملفات الخاصة بها.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صدق على 255 حالة تصالح على مخالفات البناء، و6 حالات تقنين أوضاع سكنية بمدن طور سيناء ودهب ونويبع، بينهم عدد 246 حالة تصالح على مخالفات البناء، و2 حالة تقنين أوضاع سكني بمدينة طور سيناء، و4 حالات تقنين أوضاع سكني بمدينة دهب، و9 حالات تصالح على مخالفات البناء بمدينة نويبع، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، بناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.