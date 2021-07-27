علاء الزهيري رئيسا للاتحاد المصري للتأمين

عقد الاتحاد المصري للتأمين، اليوم، جمعيته العمومية رقم 86، بأحد فنادق القاهرة، وجرى خلال الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021- 2022.

وأجريت انتخابات مجلس الإدارة للدورة 2021 -2025، وحسم علاء الزهيري مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية، حيث كان المرشح الوحيد على هذا المقعد، كما حسم الدكتور سعيد جبر مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية أيضا.

ويقرر النظام الأساسي، عضوية ممثلين عن شركات التأمين من قطاع الأعمال العام، وهما عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأجريت الانتخابات لاختيار تسعة أعضاء مجلس إدارة من إجمالي أربعة عشر مرشحا؛ خمسة منهم يمثلون شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأربعة ممثلين عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من:

- حسام علما العضو المنتدب الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

- محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب شركة اورينت للتأمين.

- أحمد خليفة العضو المنتدب شركة ثروة للتأمين

- عادل فطورى العضو المنتدب شركة وثاق للتأمين

- أحمد درويش العضو المنتدب شركة رويال للتأمين

عن مقاعد الشركات التى تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

أما عن الشركات التي تمارس تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فاز كل من:

- عبير حلمي العضو المنتدب شركة الوفاء لتأمينات الحياة.

- هيثم طاهر العضو المنتدب شركة ميتلايف لتأمينات الحياة.

- أيمن قنديل العضو المنتدب شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر.

- سعيد الألفي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة.

وتبدأ فترة مجلس الإدارة الجديد المنتخب، في 21 أغسطس 2021، ولمدة أربعة سنوات.