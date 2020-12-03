الاتحاد المصري للتأمين: 50662 حادث حريق تعرضت لها مصر في 2019

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أن العالم تعرض للعديد من حوادث الحريق، التي وقعت في أنحاء متفرقة، وذلك بعد حادثة مرفأ بيروت، التي هزت العالم أجمع، وخلفت مئات الجرحى وآلاف المصابين.

وقال الاتحاد فى تقرير، أن عام 2020، شهد ارتفاعا في الحرائق في شتى أنحاء العالم، بلغت نسبته 13 في المئة مقارنة بالمعدلات القياسية من الحرائق التي سجلها عام 2019.

وعلى الصعيد المحلي، بلغت عدد حوادث الحريق بجمهورية مصر العربية، وفقاً لأخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 50662 حادثة عام 2019، بينما كانت 46323 حادثة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%.

وعن أسباب هذه الحرائق قال الاتحاد، تعد تكرارية حوادث الحريق والخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين وما يتبعها بالسلب من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري أحد أهم الأسباب التي تستوجب التأكيد على ضرورة التزام مكتتبي فرع تأمين الحريق بمجموعة من الضوابط فيما يخص التسعير العادل وتحديد الأخطار ودراسة مصادر الخطورة بها وتقييم وسائل الوقاية الخاصة بها ومدى مناسبتها وكفايتها والتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدني وجهات إصدار التراخيص لإلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة من الحريق.

ووأشار البيان، إلى أن لتحقق الاكتتاب الفني السليم للخطر وجب على شركات التأمين أهمية انتقاء الأخطار التي تقبلها عن طريق دراسة وفحص وتقييم الأخطار المعروضة بقصد قبولها أو رفضها وتحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة وشروط التغطية لها بهدف تكوين محفظة أعمال متوازنة ومربحة مما يمكن شركة التأمين من تحقيق التزاماتها تجاه الأطراف المتعددة ذات المصلحة في نشاط الشركة بدرجة مناسبة من التوزان بين تلك المصالح .