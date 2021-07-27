«الزراعة»: نتعاون مع جنوب السودان في مجالات الدواجن والأسماك

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المباحثات مع وفد جنوب السودان، تناول التعاون في مجال الثروة الحيوانية، خاصة أن هناك بروتوكول موقع بين الطرفين حول تطوير المنظومة الزراعية، مشددًا على أن مصر لديها قدرات كبيرة يمكن للأشقاء الأفارقة الاستفادة منها، سواء في الأمصال البيطرية أو زيادة القدرة الإنتاجية لرؤوس الماشية.

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجال آخر للتعاون وهو تصدير الكتاكيت، خاصة مع قرب المسافة بين البلدين، وهذا يطور من الإنتاج الداجني هناك، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير الثروة السمكية والاستزراع السمكي، خاصة أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة في الاستزراع السمكي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر ستقدم كل ما لديها لمساعدة الأشقاء في جنوب السودان.

واستقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، أونيوتي أديجو، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان، حيث بحث معه آفاق التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.

وقال «القصير» إن هذه اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء في جنوب السودان التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية، كما يأتي اللقاء بعد زيارة وزيرة الزراعة في جنوب السودان إلى القاهرة في نوفمبر 2020، ثم زيارة وزير الزراعة المصري إلى جوبا في أبريل الماضي.

‏وأضاف وزير الزراعة، أن دولة جنوب السودان تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة، وأيضا مناطق شاسعة للاستزراع السمكي، وبعد تنمية هذه الموارد يمكن تغطية كل احتياجات السكان هناك وتحقيق فائض للتصدير.

وأردف، أننا بحثنا كثير من الجوانب في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ودعم القدرات والأمصال واللقاحات والقوافل البيطرية مؤكدا أن الخبراء المصريين جاهزون للسفر إلى جنوب السودان ومساعدة الأشقاء هناك، نظرا للخبرة المصرية الكبيرة في هذه المجالات.